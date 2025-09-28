इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक
Home > मनोरंजन > टीवी > इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

टीवी से करियर शुरू करने वाली मौनी रॉय अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बोल्ड और इंटीमेट सीन देकर सोशल मीडिया पर आतंक मचाया

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: September 28, 2025 12:11:48 PM IST

इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मोनी रॉय आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती है.  छोटे पर्दे की नागिन रह चुकी मौनी रॉय ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों का राज किया है.  जब उनका नाम बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ जुड़ा तो फैंस के बीच और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई.  मौनी ने वेब सीरीज शो टाइम में इमरान हाशमी के साथ बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे  जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. 

शो टाइम में जमकर हुआ रोमांस

शो टाइम में मौनी रॉय और इमरान हाशमी के इंटीमेट सीन ने फैंस को हैरान कर दिया था, दोनों ने ऑन स्क्रीन ऐसा रोमांस किया है जिसे फैंस बार-बार रिपीट करके देखने लगे, खासकर मोनी रॉय का कॉन्फिडेंस और हॉट अंदाज काफी ज्यादा चर्चा में रहा है.  यह पहली बार था जब टीवी की नागिन ने अपने बोल्ड सीन्स कैमरे के सामने दिये उन्होंने साबित किया कि हॉट और बोल्ड कैरेक्टर को भी काफी बखूबी से निभा सकती हैं.  उनकी और इमरान की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग लगी कि फैंस आज भी इस जोड़ी को किसी नए प्रोजेक्ट में देखने की ख्वाहिश रखते हैं.

सीन ने काटा सोशल मीडिया पर बवाल

मौनी रॉय इमरान हाशमी का लिप-लॉक वाले सीन ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ.  फैंस ने उन्हें इस अवतार पर मिले-जुले रिएक्शन दिए है  कुछ ने मौनी की तारीफ और कहा की वो ऐसे बोल्ड किरदार बखूबी निभा सकती है वही कुछ ने इसे काफी बोल्ड कहकर विवाद खड़ा कर दिया।  लेकिन चाहे तारीफ हो या फिर आलोचना एक बात साफ है कि इस सीन ने मोनी रॉय की पापुलैरिटी को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है. 

आज है मोनी रॉय का जन्मदिन

आज टीवी की नागिन और बॉलीवुड की एक्ट्रेस मौनी रॉय का जन्मदिन है, उनके फैंस ने पहले से ही सोशल मीडिया पर उन्हें पर विश करना शुरू कर दिया है. मौनी रॉय का ये सफर काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, मौनी से उनके फैंस यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में उनके ऐसे ही बोल्ड और बेबाक अंदाज वाले बेहतरीन रोल उन्हें देखने को मिलेंगे.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक
इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक
इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक
इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक