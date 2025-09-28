इंटीमेट सीन में थमी एक्टर की सासें.. जब TV की नागिन और Bollywood के सीरियल किसर ने किया लिप-लॉक

टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मोनी रॉय आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती है. छोटे पर्दे की नागिन रह चुकी मौनी रॉय ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों का राज किया है. जब उनका नाम बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ जुड़ा तो फैंस के बीच और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई. मौनी ने वेब सीरीज शो टाइम में इमरान हाशमी के साथ बेहद बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए थे जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था.

शो टाइम में जमकर हुआ रोमांस

शो टाइम में मौनी रॉय और इमरान हाशमी के इंटीमेट सीन ने फैंस को हैरान कर दिया था, दोनों ने ऑन स्क्रीन ऐसा रोमांस किया है जिसे फैंस बार-बार रिपीट करके देखने लगे, खासकर मोनी रॉय का कॉन्फिडेंस और हॉट अंदाज काफी ज्यादा चर्चा में रहा है. यह पहली बार था जब टीवी की नागिन ने अपने बोल्ड सीन्स कैमरे के सामने दिये उन्होंने साबित किया कि हॉट और बोल्ड कैरेक्टर को भी काफी बखूबी से निभा सकती हैं. उनकी और इमरान की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग लगी कि फैंस आज भी इस जोड़ी को किसी नए प्रोजेक्ट में देखने की ख्वाहिश रखते हैं.

सीन ने काटा सोशल मीडिया पर बवाल

मौनी रॉय इमरान हाशमी का लिप-लॉक वाले सीन ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ. फैंस ने उन्हें इस अवतार पर मिले-जुले रिएक्शन दिए है कुछ ने मौनी की तारीफ और कहा की वो ऐसे बोल्ड किरदार बखूबी निभा सकती है वही कुछ ने इसे काफी बोल्ड कहकर विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन चाहे तारीफ हो या फिर आलोचना एक बात साफ है कि इस सीन ने मोनी रॉय की पापुलैरिटी को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया है.

आज है मोनी रॉय का जन्मदिन

आज टीवी की नागिन और बॉलीवुड की एक्ट्रेस मौनी रॉय का जन्मदिन है, उनके फैंस ने पहले से ही सोशल मीडिया पर उन्हें पर विश करना शुरू कर दिया है. मौनी रॉय का ये सफर काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, मौनी से उनके फैंस यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में उनके ऐसे ही बोल्ड और बेबाक अंदाज वाले बेहतरीन रोल उन्हें देखने को मिलेंगे.