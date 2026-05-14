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दुबई में हुई पहली मुलाकात, फिर गोवा में शादी; अब चार साल बाद अलग हो रहे मौनी-सूरज, जानिए इनकी लव स्टोरी

Mouni Roy and Suraj Nambiar Love Story: टीवी की दुनिया की चर्चित अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट के अनुसार शादी के चार साल बाद दोनों का तलाक हो गया है. जानिए इनकी लव स्टोरी.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 14, 2026 5:28:45 PM IST

मौनी रॉय और सूरज नांबियार की प्रेम कहानी
मौनी रॉय और सूरज नांबियार की प्रेम कहानी


Mouni Roy and Suraj Nambiar Love Story: टीवी और फिल्मों की दुनिया की जानी पहचानी अभिनेत्री मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के रिश्ते को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि दोनों का तलाक हो गया है. हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच. साथ ही जानते हैं कब और कैसे शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी. 

क्यों चल रही है तलाक की खबरें?

बीते मंगलवार यानी 12 मई की सुबह उस समय अफवाहें फैलने लगीं जब प्रशंसकों ने देखा कि मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी दावा किया कि नाम्बियार ने अपना इंस्टाग्राम पेज डिलीट कर दिया है, जबकि मौनी ने शादी की तस्वीरें आर्काइव कर दी हैं , जिससे अटकलें और तेज हो गईं. साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि दोनों का तलाक हो चुका है. हालांकि अभी दोनों की इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

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कब हुई थी मौनी और सूरज की मुलाकात?

आपको बता दें कि मौनी रॉय और सूरज 2019 में मिले थे, और इस कपल ने अपने रिश्ते को बहुत प्राइवेट रखा. असल में, मौनी की शादी तक किसी को नहीं पता था कि उनका दूल्हा कौन है. उनके प्यार की अफवाहें तब ज़ोर पकड़ने लगीं जब मौनी रॉय दुबई में काफी समय बिताने लगीं.

कब हुई दोनों की शादी?

दोनों ने जनवरी 2022 में गोवा में एक शानदार डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी की. उन्होंने दो तरह से शादी का जश्न मनाया एक बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार था. और दूसरा दक्षिण भारतीय तरीके से. फैंस को मौनी और सूरज की शादी की तस्वीरें और वीडियो बहुत पसंद आए, जिनमें वे फेरे लेते हुए नजर आ रहे थे. सूरज नांबियार से शादी करने के बाद, मौनी ने दुनिया को अपने प्यारे पति, सूरज से मिलवाया. उन्होंने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की थीं. इसके साथ ही, उन्होंने लिखा था कि आखिरकार उन्हें अपना ‘मिस्टर राइट’ मिल ही गया. 

ये भी पढ़ें:-तलाक की अफवाहों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कपल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर किया unfollow

Tags: Mouni roysuraj nambiar
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