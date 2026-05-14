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Mouni Roy Divorce: मौनी रॉय और सूरज नांबियार की टूटी शादी, 4 साल बाद लिया तलाक, इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या लिखा?

Mouni Roy Divorce News in Hindi: मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने एक संयुक्त बयान में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने चार साल के अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 14, 2026 11:02:50 PM IST

मौनी रॉय और सूरज नांबियार का हुआ तलाक
मौनी रॉय और सूरज नांबियार का हुआ तलाक


Mouni Roy Divorce News: बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस ने अपनी पति से अलग होने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है. यही एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि मौनी रॉय हैं. ये वहीं मौनी रॉय हैं, जिन्होंने ‘नागीन’ धारावाहिक से घर-घर में अपनी पहचान बनाई. मौनी रॉय और उनके पति, व्यवसायी सूरज नांबियार ने गुरुवार को अपने अलग होने की घोषणा की. हालांकि, ऐसी अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थीं.

मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने एक संयुक्त बयान में सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने चार साल के अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया है.

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‘हमने अलग होने का फैसला किया है’

बयान में कहा गया- “मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा हमारे निजी जीवन में अनावश्यक और दखलंदाजी भरे हस्तक्षेप से हम बेहद आहत हैं. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला किया है और हम निजी तौर पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मामलों को सुलझाने के लिए आवश्यक समय ले रहे हैं.”

दोनों ने अपने निजी जीवन की लगातार मीडिया कवरेज की भी आलोचना की और कहा- “मनगढ़ंत कहानियों और सरासर झूठ के माध्यम से उनके रिश्ते को सनसनीखेज बनाने के प्रयास किए गए थे.”

उन्होंने कहा- “व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में आए बदलावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद, हमने आपसी सहमति से सम्मान और समझ के साथ अलग-अलग रास्ते अपनाने का फैसला लिया है. इस समय, हम इस चरण को सावधानीपूर्वक और निजी तौर पर आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.”

‘अपनी दोस्ती को संजोकर रखने का प्रयास करेंगे’

बयान में कहा गया- “हम आने वाले समय में अपनी दोस्ती को संजोकर रखने का प्रयास करेंगे. इस दौरान आपकी समझदारी, हमारी निजता का सम्मान करने और हमें निरंतर समर्थन देने के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं.”

बता दें कि ‘गोल्ड’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली रॉय ने जनवरी 2022 में गोवा में आयोजित एक समारोह में नांबियार से शादी की थी.

Tags: entertainment newsMouni roy
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