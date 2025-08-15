पाकिस्तान और भारत से जुड़ी इस वेब सीरीज को देंख खड़े हो जाएंगे रोंगटे और हलक में आ जायेगा कलेजा, OTT पर कर रही है टॉप 10 में ट्रेंड

Most Watched Series On OTT: आज 15 अगस्त (15 August) स्वतंत्रता दिवस के दिन हर कोई घर पर छुट्टी मना रहा है और लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय कर रहा है, ऐसे में आपको देशभक्ती की फिल्में देखने को मिल जायेंगी, लेकिन अगर आप अपने इस लॉन्ग वीकेंड को और भी ज्यादा एक्साइटिड और एंटरटेनमेंट भरा बनाना चाहते है, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां एक ऐसी धमाकेदार वेब सीरीज, जो दिमाग को घुमा कर रख देगी। यह धांसू वेब सीरीज अपनी फाड़ू कहानी की वजह से अब ott पर झंडे गाड़ रही है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के दिन देखने के लिए यह शानदार वेब सीरीज बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं।

Ott पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही ‘सारे जहाँ से अच्छा’ (Sare Jahan Se Accha)

टॉप 10 ट्रेंडिंग सीरीज की लिस्ट में कब्जा बनाने वाली इस सीरीज का नाम ”सारे जहाँ से अच्छा” है, जो हाल ही में ott रिलीज हुई हैं और अपनी धमाकेदार कहानी से लोगों का दिल जीत रही हैं। 6 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज ‘सारे जहाँ से अच्छा’ (Sare Jahan Se Accha) में एक्शन, क्राइम और थ्रिलर कुट-कुट कर दिया गया हैं, जो वेब सीरीज की कहानी से जोड़ रखता है। टॉप ट्रेंडिंग इस वेब सीरीज में प्रतीक गांधी, सनी हिंदूजा, ननाद कामत, सुहेल नय्यर, रजत कपूर, कृतिका कामरा और अनूप सोनी बेहतरीन कलकारों में अदाकारी का जलवा दिखाया।

‘सारे जहाँ से अच्छा’ की कहानी है बेहद जबरदस्त

OTT पर धमाल मचा रही इस वेब सीरीज सारे जहाँ से अच्छा’ (Sare Jahan Se Accha) की कहानी में प्रतीक गांधी ने रॉ एजेंट विष्णु शंकर का रोल निभा रहे हैं। इस सीरीज की शुरूआत में दिखाया गया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियाकर बनाने में जुटा है और पाकिस्तान को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता हैं, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की जाती है आरएनकाओ जिसका रोल रजत कपूर ने निभाया रहे है, वो रॉ के प्रमुख मेंम्बर होते हैं, जो काओ विष्णु शंकर को पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान में चल रही परमाणु योजना की जानकारी को पता लगा सके। इसके अलावा प्रतीक को भी भारतीय राजनयिक बनाकर पाकिस्तान भेजा जाता है, लेकि जाने से पहले वो तिलोत्मा शो से शादी करता है और उसे भी वहा लेकर जाता है।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखने के लिए है ये वेब सीरीज अच्छी पसंद

इस धामेकाद वेब सीरीज सारे जहाँ से अच्छा’ (Sare Jahan Se Accha) की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती हैं, उतना ही इंट्रेस्ट भी बढ़ता जाता है। वेब सीरीज में आगे दिखआया गया है कि जैसी ही विष्णु पाकिस्तान पहुंचता है, तो उस पर आईएसआई नजर रखती है और आईएसआई वालों को उस पर शक हो जाता है। वहीं पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स की तलाश कर सभी को मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। शानदार कहानी वाली यह धांसू वेब सीरीज 13 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई हैं, जो अब टॉप 10 में ट्रेंड कर रही हैं,इसे आईएमडीबी पर 7.3 की रेटिंग मिली है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (15 August Independence day) के मौके पर यह वेब सीरीज देखने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं।