6 महीने की OTT रिपोर्ट आई सामने, सबसे ज्यादा देखी गई ये 10 फिल्में-शो, नंबर 1 जानकर रह जाएंगे हैरान

OTT Top Films, Series and Shows: ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देती हैं लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज कर पाती हैं. पिछले छह महीनों में करोड़ों लोगों ने किन फिल्मों, वेब सीरीज और शोज को सबसे ज्यादा देखा, इसकी नई व्यूअरशिप लिस्ट सामने आई है. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ फिल्में और सीरीज ही नहीं, बल्कि बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स और एक चर्चित कॉमेडी शो ने भी अपनी जगह बनाई है. आइए जानते हैं कि बीते छह महीनों में दर्शकों की पहली पसंद क्या रही?

सबसे ज्यादा देखे गए शो, सीरीज और स्पोर्ट्स इवेंट्स

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026

क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ICC Men’s T20 World Cup 2026 दर्शकों की पहली पसंद रहा. रोमांचक मुकाबलों और कई यादगार मैचों की वजह से इसने 246 मिलियन व्यूज हासिल कर लिस्ट में पहला स्थान बनाया.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026

आईपीएल 2026 ने भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. हाई-स्कोरिंग मुकाबलों, स्टार खिलाड़ियों और रोमांचक फाइनल के चलते इसे 228.4 मिलियन व्यूज मिले और यह दूसरे नंबर पर रहा.

इंडियाज गॉट टैलेंट

समय रैना का यह कॉमेडी और टैलेंट-आधारित शो पिछले छह महीनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुए इस शो ने 38.5 मिलियन व्यूज हासिल कर कई फिल्मों और वेब सीरीज को पीछे छोड़ दिया.

धुरंधर

रणवीर सिंह स्टारर इस एक्शन-ड्रामा फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1300 करोड़ रुपये की कमाई की.

इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज 2026

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई इस क्रिकेट सीरीज को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. रोमांचक मुकाबलों की वजह से इसे 30.5 मिलियन व्यूज मिले और यह टॉप-5 में जगह बनाने में सफल रही.

धुरंधर 2

‘धुरंधर’ की सफलता के बाद इसका दूसरा भाग भी दर्शकों को पसंद आया. जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई इस फिल्म को 27.8 मिलियन व्यूज मिले.

मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी

अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई यह वेब सीरीज प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड टाइटन की प्रेरणादायक कहानी दिखाती है. बिजनेस और ब्रांड जर्नी पर आधारित इस सीरीज को 17.8 मिलियन व्यूज मिले.

फीफा वर्ल्ड कप 2026

फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 को भी दर्शकों ने बड़े पैमाने पर देखा. ZEE5 पर स्ट्रीम हुए इस स्पोर्ट्स इवेंट ने 17.6 मिलियन व्यूज दर्ज किए.

द राजा साब

प्रभास की इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म को ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला. जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध इस फिल्म ने 17.5 मिलियन व्यूज हासिल कर टॉप-10 में जगह बनाई.

चिरैया

दिव्या दत्ता स्टारर इस सीरीज ने अपनी दमदार कहानी और अभिनय के दम पर दर्शकों का ध्यान खींचा. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज को 16.3 मिलियन व्यूज मिले.