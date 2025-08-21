Most Re Released Film: सिनेमाघरों में 550 रिलीज होकर इस फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, शोले और मुगल-ए-आजम जैसी बिग-बजट फिल्में छूटीं पीछे

Most Re Released Film: फ़िल्मी जगत में री-रिलीज़ का एक नया ट्रेंड चल रहा है। 2023 में शुरू हुआ यह चलन पिछले कुछ समय से जारी है, जिसमें कई क्लासिक फ़िल्में और यहाँ तक कि हाल ही में गलत समझी गईं फ्लॉप फ़िल्में भी हाल ही में सिनेमाघरों में वापसी कर रही हैं। इनमें से कई फ़िल्में तीसरी या चौथी बार सिनेमाघरों में री-रिलीज़ हो रही हैं। शोले और मुगल-ए-आज़म जैसी फ़िल्में पिछले कुछ सालों में एक दर्जन से ज़्यादा बार री-रिलीज़ हो चुकी हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इस कन्नड़ गैंगस्टर ड्रामा के सामने नहीं टिकती, जिसने पिछले कुछ सालों में 550 बार री-रिलीज़ होने का रिकॉर्ड बनाया है।

1995 में, निर्देशक उपेंद्र ने अपनी गैंगस्टर ड्रामा फ़िल्म “ओम” रिलीज़ की, जिसमें शिव राजकुमार और प्रेमा मुख्य भूमिकाओं में थे। बैंगलोर के अंडरवर्ल्ड पर प्रकाश डालने के लिए जानी जाने वाली यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही, जिसने न केवल अपने ₹75 लाख के बजट की भरपाई की, बल्कि कई गुना मुनाफ़ा भी कमाया। इसने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि जब भी इसे सिनेमाघरों से हटाया जाता था, प्रशंसक इसकी वापसी की मांग करते थे और इसे हर दो हफ़्ते में दोबारा रिलीज़ किया जाता था। लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के अनुसार, पिछले 30 सालों में इस फ़िल्म को 550 बार दोबारा रिलीज़ किया जा चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें एक ही थिएटर – बेंगलुरु के कपाली सिनेमा – में 30 बार दोबारा रिलीज़ होना भी शामिल है।

कन्नड़ सिनेमा में ओम की विरासत

ओम अपने समय की न केवल सबसे सफल बल्कि सबसे प्रभावशाली कन्नड़ फ़िल्म बनकर उभरी। इसने उद्योग में यथार्थवादी गैंगस्टर फ़िल्मों के युग की शुरुआत की। इसने पहले से ही एक सफल स्टार शिव राजकुमार को 90 के दशक के अंत में उद्योग का नंबर वन हीरो बना दिया, जिससे उन्हें एक लोकप्रिय प्रशंसक आधार मिला जो आज भी उनके प्रशंसकों को भाता है। ओम उपेंद्र के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फ़िल्म के साथ, जो उनकी केवल तीसरी फ़िल्म थी, निर्देशक एक स्थापित नाम बन गए। कुछ साल बाद उन्होंने अभिनय में सफलतापूर्वक कदम रखा और खुद को उद्योग के सबसे सम्मानित अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में स्थापित किया।

ओम को आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से कई भाषाओं में पुनर्निर्मित किया गया है, जिसमें हिंदी में अर्जुन पंडित, तेलुगु में ओमकारम और बंगाली में पंजा (बांग्लादेश में) शामिल हैं।

