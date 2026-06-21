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Most Googled Bollywood Star: इस एक्ट्रेस ने जीता गूगल सर्च का ताज! Priyanka Chopra और Alia Bhatt को पीछे छोड़ बनी फैंस की पहली पसंद

Most Googled Bollywood Star: कभी-कभी इंटरनेट पर धूम मचाने के लिए सिर्फ़ एक परफॉर्मेंस ही काफ़ी होती है और हाल ही में ग्लोबल स्टेज पर कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे हर कोई एक ही समय पर सर्च करने लगा.

By: Heena Khan | Published: June 21, 2026 7:48:12 AM IST

nora fatehi fifa performance
nora fatehi fifa performance


Most Googled Bollywood Star: कभी-कभी इंटरनेट पर धूम मचाने के लिए सिर्फ़ एक परफॉर्मेंस ही काफ़ी होती है और हाल ही में ग्लोबल स्टेज पर कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे हर कोई एक ही समय पर सर्च करने लगा. ट्रेंडिंग चार्ट से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तक, यह हलचल ज़ोरदार, तेज़ और बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबल रही. इस बार, सबकी नज़रें नोरा फतेही पर टिकी हैं, जो FIFA वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद सबसे ज़्यादा गूगल की जाने वाली बॉलीवुड पर्सनैलिटी बन गई हैं. Google Trends के डेटा के मुताबिक, इस ऑनलाइन उछाल ने उन्हें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड के बड़े नामों से भी आगे पहुँचा दिया.

नोरा ने मनाया जश्न 

खबरों के अनुसार, यह अचानक बढ़ी हुई दिलचस्पी 12 जून, 2026 को उनकी परफॉर्मेंस के बाद शुरू हुई, जिसने टूर्नामेंट की शुरुआत पूरे एंटरटेनमेंट के साथ की. जैसे ही इंटरनेट पर क्लिप्स आईं, मामला तेज़ी से आगे बढ़ा; फ़ैन्स ने शेयर किया, रीपोस्ट किया, रिएक्शन दिया और असल में इस पल को एक बड़ी ग्लोबल चर्चा का विषय बना दिया. नोरा ने सिर्फ़ नंबर्स को ही नहीं बोलने दिया… बल्कि वो ऑनलाइन भी सेलिब्रेशन के मूड में आ गईं. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फ़ैन्स का शुक्रिया अदा किया और पूरे उत्साह के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

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ख़ुशी से झूम उठीं  नोरा 

अपने मैसेज के साथ, उन्होंने कई तस्वीरें पोस्ट कीं जो बहुत पर्सनल और सेलिब्रेशन वाली लग रही थीं. इन तस्वीरों में उनके परिवार के सदस्य – माँ, भाई, बहन और यहाँ तक कि उनके स्कूल टीचर भी शामिल थे – जिससे यह सिर्फ़ करियर की जीत के बजाय एक प्यारा और यादगार पल बन गया. अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी,” और बताया कि अपने चाहने वालों के साथ इस पल को एक साथ देखना कितना खास था. उन्होंने यह भी बताया कि इतनी बड़ी उपलब्धि के समय उनके करीबी लोगों का एक साथ मौजूद होना कितनी दुर्लभ बात थी.

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Tags: bollywoodFIFA World Cup 2026home-hero-pos-2Nora Fatehi
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