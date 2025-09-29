साउथ की सेक्स सिंबल थी ये हसीना, जमकर हुई शोषण की शिकार, पंखे से लटकी मिली लाश

Silk Smitha Controversial Life: बात आज साउथ सिनेमा की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस रहीं ‘सिल्क स्मिता’ (Silk Smitha) की जिनका असली नाम विजयलक्ष्मी वडलापति था. सिल्क का बचपन बेहद गरीबी में बीता था, 1960 में आंध्र प्रदेश के एल्लुरू में जन्मीं सिल्क गरीबी के कारण पढ़ाई भी नहीं कर सकीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बड़े होते ही घरवालों ने सिल्क की शादी तय कर दी थी. हालांकि, वे इस शादी से खुश नहीं थीं और भाग कर चेन्नई चली आईं थीं. यहां किस्मत ने सिल्क का साथ दिया और देखत ही देखते वे साउथ सिनेमा की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बन गईं थीं.

बोल्डनेस में पार कर दी थीं सारी हदें

सिल्क स्मिता अपनी बोल्डनेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा करती थीं. फिल्मों में उन्हें एक सेक्स सिम्बल माना जाता था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिल्क की पॉपुलैरिटी का आलम ये था उस दौर में आने वाली लगभग हर फिल्म में उनका एक आइटम नंबर जरूर डाला जाता था. यदि किसी फिल्म में सिल्क का आइटम सॉंग नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे लेने से मना कर देते थे. सिल्क ने 360 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. बताते हैं कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए सिल्क ने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं. इस दौरान सिल्क का भी ख़ूब शोषण हुआ था.

फंदे पर लटकी मिली थी लाश

सिल्क स्मिता ने फिल्मों से अच्छा पैसा कमाया था लेकिन उन्हें इस बात का दुःख था कि वे फिल्म इंडस्ट्री में टाइप कास्ट होकर रह गईं थीं, उन्हें सेक्स सिम्बल से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था. वहीं, एक दोस्त की सलाह पर फ़िल्में प्रोड्यूस करना भी सिल्क के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिल्क को इसमें दो करोड़ का घाटा हुआ था जिसके बाद से ही अक्सर वे शराब के नशे में रहने लगी थीं. सिल्क की मौत भी बड़े ही रहस्यमई अंदाज में हुई थी, 23 सितंबर 1996 में उनकी लाश पंखे से लटकी मिली थी. सिल्क की मौत की असल वजह क्या थी ये आज भी एक रहस्य है. सिल्क स्मिता की मौत के बाद उनकी जिंदगी पर एक फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ बनी जिसमें विद्या बालन ने उनकी भूमिका निभाई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.