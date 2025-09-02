2025 Blockbusters: ‘जॉली एलएलबी 3’ से ‘धुरंधर’ तक, इन फिल्मों का इंतजार कर रहे दर्शक

Upcoming Movies Of Bollywood: साल 2025 बॉलीवुड के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने का दम रखती हैं। अब इनमें कौन-कौन सी फिल्में हैं और उनकी रिलीज डेट क्या है आईए जानते हैं।

साल 2025 दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका लेकर आ रहा है। अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं, बल्कि बॉलीवुड को एक नए मुकाम पर भी पहुंचा सकती हैं।

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

सबसे पहले बात करें जॉली एलएलबी 3 की, तो अरशद वारसी और अक्षय कुमार की ये फिल्म कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का जबरदस्त तड़का लगाने वाली है। फैंस इस फ्रेंचाइज़ी की तीसरे पार्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

बागी 4 (Baaghi 4)

‘बागी 4’ एक्शन लवर्स के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में दमदार स्टंट्स और हाई-ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। ‘बागी’ सीरीज पहले ही यंग ऑडियंस में सुपरहिट रही है और इस बार उम्मीदें और ज्यादा हैं। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में उतरेगी।

तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein)

‘तेरे इश्क में’ रोमांटिक जॉनर के चाहने वालों के लिए खास फिल्म होगी। बात करें रिलीज डेट की तो ये इसी साल 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में पहली बार कृति सेनन और धनुष की जोड़ी पर्दे पर दिखेगी।

आशिकी 3 (Aashiqui 3)

‘आशिकी 3’ भी फैंस के बीच सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। ‘आशिकी’ सीरीज अपने म्यूजिक और इमोशनल लव स्टोरी के लिए मशहूर रही है और अब तीसरे पार्ट से उम्मीदें आसमान पर हैं। हालांकि, अभी फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं हुआ। लेकिन, रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है।

धुरंधर (Dhurandhar)

2025 की लिस्ट में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ भी शामिल है। फिल्म में उनका लुक देख फैंस काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरेगी।

थामा (Thama)

‘थामा’ जैसी फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी स्टारकास्ट और कहानी को लेकर दर्शकों में काफी बज है। बताया जा रहा है कि फिल्म 21 अक्तूबर को रिलीज होगी। फिल्म में वरुण धवन और रश्मिका अहम किरदार में दिखेंगे।

120 बहादुर (120 Bahadur)

फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’ को लेकर भी फैंस में काफी बेचैनी है। 21 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी की असल जिंदगी पर आधारित है।