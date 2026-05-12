Box Office: सोमवार आते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई ‘दादी की शादी’ और ‘कृष्णावतारम’, जानें ‘राजा शिवाजी’ का हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों ‘दादी की शादी’, ‘कृष्णावतारम’ से लेकर ‘भूत बंगला’-‘राजा शिवाजी’ जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं. वीकएंड पर फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन सोमवार आते ही इनकी कमाई में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है. जानिए सभी फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर सोमवार का दिन कैसा साबित हुआ.

‘दादी की शादी’ की हुई सुस्त

कपिल शर्मा की फिल्म ‘दादी की शादी’ को थिएटर्स में आए चार दिन हो चुके हैं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 60 लाख रुपये कमाए थे. इसके बाद शनिवार और रविवार को फिल्म का कलेक्शन बढ़ा था. लेकिन सोमवार को फिल्म ने मात्र 50 लाख रुयपे कमाए. वहीं इसने वीकएंड पर 1.70 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 3.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा नीतू सिंह कपूर, सादिया खतीब, रिधिमा कपूर, आर सरतकुमार जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ भी हुई धड़ाम

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ सोमवार आते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई. इसने 11 मई को 1.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 3.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 8.72 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. वहीं फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट और निवाशिनी कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए हैं.

‘राजा शिवाजी’ के लिए कैसा रहा सोमवार?

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.40 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने रविवार को 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 70.66 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

‘भूत बंगला’ की कमाई गिरी

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ को रिलीज हुए 25 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने सोमवार को 1.35 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 160.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

धुरंधर 2 का क्या रहा हाल?

फिल्म धुरंधर 2 को रिलीज हुए 54 दिन हो चुके हैं. इसने सोमवार को 42 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 143.44 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.