छोटा-सा टॉप पहन यह कैसे बैठीं भोजपुरी हसीना, कैमरा में कैप्चर हो गया ‘प्राइवेट पार्ट’

Monalisa Photos: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी जगत में अपनी एक्टिंग स्किल्स का डंका बजाने वालीं मोनालिसा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोनालिसा सिर्फ एक्टिंग स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि अपने सेक्सी और सिजलिंग लुक के लिए भी फैंस के बीच छाई रहती हैं। यही वजह है कि अक्सर ही मोनालिसा की इंटरनेट पर नई-नई तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं।

हाल में भी भोजपुरी हसीना की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें मोनालिसा ब्लैक कलर के छोटे-से टॉप में ऐसा पोज दे रही हैं जिसकी वजह से उनका प्राइवेट पार्ट कैमरा में कैप्चर हो गया है।

मोनालिसा ने छोटे-से टॉप में दिखाया हुस्न का जलवा!

मोनालिसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ दिनों पहले अपनी फोटोज की सीरीज शेयर की थी। इन फोटोज में मोनालिसा ब्लैक कलर का कटस्लीव और हद से ज्यादा डीपनेक टॉप पहने येलो कलर की ऑल-टेरेन व्हीकल पर बैठ पोज देती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में मोनालिसा कॉन्फिडेंस और बेबाकी के साथ ऐसे बैठी नजर आ रही हैं जिसकी वजह से उनका क्लीवेज फ्लॉन्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, फोटोज में मोनालिसा के लुक से ज्यादा उनकी मुस्कान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है।

छोटी-सी ड्रेस में क्यूटनेस से जीता दिल!

फोटो सीरीज में मोनालिसा ने एक और लुक की फोटोज शेयर की हैं। दूसरे लुक में मोनालिसा ने ब्लैक कलर की छोटी-सी ड्रेस में अपना स्टाइल दिखाया है। ब्लैक ड्रेस के साथ भोजपुरी हसीना ने पिंक कलर की स्लीपर्स कैरी की हैं और बालों को दो चोटियों में बांधा है। मोनालिसा ने कैमरे के लिए क्यूट पोज कर अपने फैंस को ट्रीट दी है।

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की वायरल फोटोज पर फैंस जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। कोई उनके लुक को देख वाह लिख रहा है, तो कोई उफ्फ बोलकर फायर वाला रिएक्शन दे रहा है। बता दें, मोनालिसा के इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

जमकर वायरल होती हैं मोनालिसा की फोटोज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनालिसा का असली नाम अंतरा विश्वास है। मोनालिसा अब तक कई भाषाओं की फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2008 में फिल्म भोला शंकर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। मोनालिसा अब तक 50 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।