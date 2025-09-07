Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > महाकुंभ वाली मोनालिसा का ये डांस देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, सच्चाई जान लगेगा जोर का झटका

Monalisa Video: महाकुंभ वाली मोनालिसा का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह छोटी ड्रेस पहन अपनी अदाओं का जलवा दिखाती नजर आ रही हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 7, 2025 14:58:00 IST

Mahakumbh Monalisa Video: महाकुंभ के समय सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए और कई आम लोग सेलेब्स बन गए। इन्हीं में से एक मेले माला बेचने आई कत्थई कजरारी आंखों वाली मोनालिसा भी है। मोनालिसा की आंखों और उसकी खूबसूरती पर इंटरनेट की दुनिया ऐसी फिदा हुई कि आज उनकी हर तस्वीर-वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती है। महाकुंभ के बाद से ही मोनालिसा को कई म्यूजिक वीडियो, एड्स और फिल्मों के ऑफर मिलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन्हीं खबरों के बीच मोनालिसा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें कत्थई आंखों वाली छोटी-सी ड्रेस पहन अदाओं का जलवा दिखा रही है। 

महाकुंभ वाली मोनालिसा के बोल्ड लुक का वीडियो वायरल 

वायरल वीडियो में मोनालिसा रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। साथ ही उनके चेहरे पर हल्का मेकअप दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोनालिसा पहाड़ों में किसी नदी किनारे बोल्ड लुक्स के साथ कमर हिलातीं, कैटवॉक और डांस करती दिखाई दे रही हैं। महाकुंभ वाली मोनालिसा का यह वीडियो देख अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, उनका यह वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है और इसे अब तक 8 लाख 48 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। 

महाकुंभ वाली मोनालिसा का वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।

AI से बना है महाकुंभ वाली मोनालिसा का Video 

वीडियो में महाकुंभ वाली मोनालिसा का रूप रंग, चाल-ढाल देख एक पल के लिए आपको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होगा। बता दें, आपको यकीन करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि, यह वीडियो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से बनाया गया है। आम भाषा में समझें तो यह महाकुंभ वाली मोनालिसा असल में नहीं हैं। बस उनके चेहरे को किसी दूसरे से रिप्लेस कर वीडियो तैयार किया गया है। 

महाकुंभ वाली मोनालिसा का एडिटेड वीडियो देख लोग कमेंट्स में तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ एडिटिंग की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का काम करने पर गुस्सा भी हो रहे हैं। वहीं, कुछ ने कमेंट्स में बताया कि यह वीडियो एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर तन्नू रावत का है, जिसे AI की मदद से मोनालिसा का बनाया गया है। जिसे पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल है।

