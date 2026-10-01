Monalisa Date of Birth Row: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को उम्र मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कहा- उसे बिना सुने न लें कोई फैसला

Monalisa Date of Birth Row: प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई इंदौर की मोनालिसा और उनके पति फरमान खान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने आदेश दिया कि खरगोन जिले में दर्ज आपराधिक मामले को लेकर अगली सुनवाई तक दंपति के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. मोनालिसा की उसके सहकर्मी फरमान खान से शादी के बाद उम्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मोनालिसा के परिजनों ने फरमान पर नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप लगाए थे.

जिसको लेकर मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने इंदौर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि मोनालिसा के पिता ने एक सोची-समझी साजिश के तहत उनके जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) के रिकॉर्ड में हेरफेर किया, ताकि शादी के समय उन्हें नाबालिग दिखाया जा सके.

मोनालिसा ने क्या दावा किया?

मोनालिसा का दावा है कि वह पूरी तरह बालिग हैं और उनकी असली जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है. लड़की के परिजनों की शिकायत और बदले गए बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. इसके विरोध में दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इंदौर बेंच के जस्टिस गजेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई तक दोनों को पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.

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हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को दिया ये निर्देश

बुधवार को इंदौर बेंच ने महेश्वर के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के 31 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला की जन्म की शुरुआती एंट्री को रद्द कर दिया गया था. उस फैसले से उसकी दर्ज जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 हो गई थी, जिससे इस साल 11 मार्च को शादी के समय उसकी उम्र 18 के बजाय 16 साल हो गई थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि कौन सी जन्म तिथि सही है.

कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह महिला की बात ठीक से सुनने के बाद उसके पिता की अर्जी पर फिर से विचार करे. इस फैसले से न तो शादी को मान्यता मिलती है और न ही उसके पति के खिलाफ चल रहा आपराधिक मामला रद्द होता है.

हाईकोर्ट ने आदेश को किया रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत कुंभ मेले में वायरल हुई लड़की मोनालीसा भोसले की जन्मतिथि बदल दी गई थी और उसे शादी की कानूनी उम्र से कम उम्र का बता दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी उसकी बात सुने बिना इतने गंभीर नतीजों वाला फैसला नहीं ले सकते.

यह आदेश उसके पिता के बारे में एक अहम टिप्पणी के साथ आया. पिता की अर्जी के बाद ही यह बदलाव किया गया था, जब उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक्टर फरमान खान से शादी कर ली थी.

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