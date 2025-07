Saiyaara First Review Out: डेब्यू फिल्म में छा गए Ahaan Panday, रिलीज होते ही Saiyaara ने मचाया धमाल…जानें फिल्म पर क्या है लोगों का रिएक्शन?

Saiyaara First Review Out: अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म ‘सैयारा’ ने आज शुक्रवार, 18 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है।फिल्म को लेकर बज इतना तगड़ा था कि इसकी एडवांस बुकिंग ने सलमान खान की फिल्म सिकंदर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ अब फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है।

एक यूजर ने लिखा, “Saiyaara इंटरवल: AhaanPanday की धमाकेदार एंट्री हुई है। सहज, स्टाइलिश और संयमित… वो फिल्म पर छा रहे हैं। एक्सेंट ही प्रॉब्लम है। उनका प्लेबैक उनकी आवाज़ से भी बेहतर है। Aneet Padda बहुत प्यारी हैं। MohitSuri लगता है Aashiqui2 के दौर में वापस आ गए हैं।”

#Saiyaara INTERVAL: #AhaanPanday has got a rocking entry. Smooth, stylish, composed. He is ruling the film with his presence. His accent is problem. The playback he’s got is better than his voice. #AneetPadda is cute #MohitSuri seems to be back in #Aashiqui2 zone

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा-“ब्लॉकबस्टर सैय्यारा एक भावनात्मक रोमांटिक फिल्म है जो आपके दिल से जुड़ जाएगी। फिल्म की कहानी, निर्देशन, संगीत और पटकथा बेहतरीन हैं। दोनों कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। रोमांटिक फिल्मों के लिए मोहित सूरी से बेहतर कोई निर्देशक नहीं है।”

#SaiyaaraReview – Blockbuster 💯 #Saiyaara is an emotional romantic film which will connect with your heart.the story, direction, music and screenplay of the film are excellent.Both the actors have done a great job..No better director than Mohit Suri for romantic films. ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/88KhnRpbGM

एक यूजर ने लिखा-सैयारा एक ज़बरदस्त फिल्म है, यह एक बेहतरीन प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो पिछले 15 सालों में नहीं बनी। इस फिल्म की कहानी लाजवाब है, बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब है और फिल्म का निर्देशन भी लाजवाब है। सैयारा फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी।”

Saiyaara is a Mind Blowing movie, it’s such a great love story movie which wasn’t made in the last 15 years

the story of this movie is amazing,

background music is outstanding and direction of the movie is excellent#Saiyaara movie will be a huge blockbuster

I give it ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/3tfCtFsYMk

