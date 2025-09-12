Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अपने जेठ संग कैमरे पर इंटिमेट हुई ये एक्ट्रेस, बिना कपड़ों के देख होश खो बैठा था एक्टर

Udita Goswami Intimate scene: बॉलीवुड एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी का नाम अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस में गिना जाता है. उन्होंने कई फिल्मों में अपने जेठ के साथ न्यूड और इंटिमेट सीन्स दिए हैं. क्या आप जानते हैं कि उनके जेठ बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हैं?

By: Shraddha Pandey | Published: September 12, 2025 6:52:07 PM IST

Udita Goswami Bold Scene: बॉलीवुड एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी (Udita Goswami) ने अपनी पहचान 2000 के दशक की ग्लैमरस और बोल्ड हिरोइनों में बनाई. अक्सर (Aksar) फिल्म में इमरान हाशमी (Emraan hashmi) के साथ उनके बोल्ड और इंटिमेट सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उस दौर में उदिता गोस्वामी अपने हॉट लुक्स (udita goswami hot looks) और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थीं.

मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली उदिता ने जब बड़े पर्दे पर कदम रखा तो उनकी मासूमियत और ग्लैमर का कॉम्बिनेशन दर्शकों को खूब पसंद आया. ‘पैप्सी’ और ‘एगर ट्यून्स’ जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन में नजर आने के बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में बड़ा ब्रेक मिला.

ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री ने मचाया धमाल

उनकी फिल्म ‘अक्सर’ में इमरान हाशमी (Film aksar me emraan hashmi) के साथ उनके ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री ने बोल्डनेस की नई परिभाषा लिखी. इसके बाद उन्होंने ‘जहर'(Film Zehar), ‘दिल दिया है'(Dil Diya hai movie) जैसी फिल्मों में भी काम किया. भले ही फिल्मों की संख्या ज्यादा नहीं रहीं, लेकिन उदिता का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा चर्चा में रहा. फैंस आज भी इमरान और उदिता की उस जोड़ी को याद करते हैं. भले ही असल रिश्ते में अब इमरान उनके जेठ लगते हों लेकिन फैंस के लिए दोनों आज भी बेस्ट ऑनस्क्रीन कपल हैं.

आशिकी 2 के डायरेक्टर की वाइफ

पर्सनल लाइफ की बात करें तो उदिता गोस्वामी ने फिल्म आशिकी 2 (Aashiqui 2) और सैयाारा (Saiyaara) फेम डायरेक्टर मोहित सूरी (Director Mohit Suri) से शादी की. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को समय देना शुरू किया. आज उदिता लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन उनकी पुरानी फिल्में और बोल्ड किरदार अब भी दर्शकों को याद आते हैं.

