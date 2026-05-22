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‘दृश्यम 3’ की एंट्री से बॉक्स ऑफिस पर टेंशन, ‘पति पत्नी और वो दो’-‘करुप्पु’ की कमाई में आई गिरावट

Box Office Collection: गुरुवार यानी 21 मई के दिन सिनेमाघरों में साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हुई. इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. वहीं इस फिल्म के आगे अन्य फिल्मों की कमाई पर बुरा असर पड़ा है. जानिए फिल्मों के लिए कैसा रहा गुरुवार का दिन.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 22, 2026 10:17:38 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


इन दिनों थिएटर्स में कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में एक और धाकड़ फिल्म शामिल हो गई हैं. साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ रिलीज हो गई. इसने ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन किया. वहीं ‘पति पत्नी और वो दो’ से लेकर करुप्पु जैसी फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. चलिए जानते हैं गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्या हाल रहा. 

‘दृश्यम 3’ की ओपनिंग डे पर कैसी शुरुआत रही?

अभिनेता मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. आखिरकार यह फिल्म गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15.85 करोड़ रुपये कमाए. अब इस वीकएंड पर फिल्म शानदार कलेक्शन कर सकती है. यह देखना दिलचस्प होगा.

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‘पति पत्नी और वो दो’ हुई सुस्त 

आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म  ‘पति पत्नी और वो दो’ की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन यानी 21 मई को बॉक्स ऑफिस पर मात्र 2 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने अभी तक कुल 29 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं. 

‘करुप्पु’ की गिरी कमाई 

साउथ स्टार सूर्या की फिल्म ‘कुरुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. लेकिन इस फिल्म की कमाई गुरुवार को गिरी है. इसने सातवें दिन 8.30 करोड़ रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने बुधवार के दिन 10.70 करोड़ रुपये कमाए थे. इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 114.05 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म में सूर्या के अलावा तृषा कृष्णनन भी अहम भूमिका में हैं.
 

लाखों में सिमटी ‘कृष्णावतारम पार्ट 1’ 

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1’  को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने गुरुवार यानी 15वें दिन 84 लाख रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल बॉक्स ऑफिस पर 24.61 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘राजा शिवाजी’ ने कितनी कमाई?

फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख रुपये कमाए. वहीं, फिल्म ने अभी तक 21 दिनों में कुल 88.95  करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख. जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

Tags: box officedrishyam 3
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