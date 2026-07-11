मोहम्मद जीशान अयूब के लिए बड़ा झटका! ‘चौहान’ के टीजर से हटाई गयी उनकी आवाज, जानें किसके ‘वॉइसओवर’ ने ली ‘जीशान’ की जगह

Mohammad Zeeshan Voiceover Removed From ‘Chauhan’ Teaser: अजय देवगन की आगामी फिल्म ‘चौहान’ की रिलीज से पहले फिल्म निर्माताओं ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें पिछले महीने ऑनलाइन जारी किए गए टीज़र (फर्स्ट लुक) में कुछ परिवर्तन शामिल हैं.

इस टीजर की शुरुआत पहले मोहम्मद जीशान अयूब की आवाज के साथ हुई थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसमें कुछ बदलाव किया है और जीशान की आवाज हटा दी गयी है.

क्या है पूरा मामला

25 जून को जारी किए गए घोषणा टीज़र की शुरुआत मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब की आवाज़ से हुई थी, जिसके बाद अजय देवगन की आवाज़ में कथन सुनाई देता है. हालांकि, YouTube पर उपलब्ध वर्तमान संस्करण में शुरुआती पंक्ति किसी और की आवाज़ में सुनाई देती है. अय्यूब की जगह लेने वाले अभिनेता की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है.

शुरुआती वॉइसओवर में बदलाव के अलावा, संवाद में एक और उल्लेखनीय बदलाव किया गया है. पहले वाले संस्करण में सुनाई देने वाले सैन्य पद “मेजर” को अब अपडेटेड टीज़र में “कर्नल” से बदल दिया गया है. दो मिनट से थोड़ा अधिक समय तक चलने वाला यह टीज़र, अन्यथा काफी हद तक अपरिवर्तित है और YouTube पर 71 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

ट्रेलर यहां देखें:

‘चौहान’ के बारे में

कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ‘चौहान’ घाटी में संघर्ष, अशांति और लंबे समय से हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का अन्वेषण करती है. फिल्म के फर्स्ट लुक में किए गए बदलावों पर न तो अजय देवगन और न ही फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी की है. जानकारी के अनुसार यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.