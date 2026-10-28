छोटे कद को बनाई ताकत, अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से 5 दशकों तक किया इंडस्ट्री पर राज, नत्थूलाल के किरदार से हुए मशहूर

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘शराबी’ का वह डायलॉग तो याद ही होगा ‘अगर मूंछें हों तो नत्थूलाल जैसी हों.’ लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में यह नत्थूलाल कौन थे? वो कोई और नहीं, बल्कि मोहम्मद उमर मुकरी हैं, जो आज इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन अपने किरदारों से आज भी मशहूर हैं. आइए जानते हैं उस बिना दांतों वाली मुस्कान, छोटे कद वाले एक्टर के बारे में.

मोहम्मद उमर मुकरी का जन्म कहां हुआ था?

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन मुकरी, जिनका असली नाम मोहम्मद उमर मुकरी था. उनका जन्म 5 जनवरी 1922 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के उरण में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था. मुकरी जी का बचपन बहुत गरीबी और संघर्ष में बीता. परिवार का पेट पालने और घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. फिल्मों में आने से पहले, वे बच्चों को पढ़ाते थे और घर का खर्च निकालने के लिए काजी का काम भी करते थे. उन्होंने कुछ समय तक सरकारी विभाग में भी एक छोटा-मोटा काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा कला और अभिनय की ओर ही लगा रहता था.

छोटे कद को बनाई मजबूती

एक्टर मुकरी जब हीरो बनने के लिए लंबा कद, दमदार आवाज और आकर्षक लुक होना जरूरी माना जाता था. मुकरी जी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था. शुरुआती दिनों में, लोग उनके छोटे कद और बिना दांतों वाली मुस्कान का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मुकरी जी ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपने शारीरिक रूप और अनोखी कॉमिक टाइमिंग को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बना लिया. अपने संघर्ष के दिनों में, जब बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर उन पर पड़ी. तो उन्होंने मुकरी के अनोखे अंदाज और उनकी हंसी को गौर से देखा. देविका रानी ने उनसे कहा था कि उनमें लोगों को हंसाने का एक स्वाभाविक हुनर ​​है, जिसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती.

छोटे कद को बनाई मजबूत

मुकरी ने अपने छोटे कद, बिना दांतों वाली मुस्कान और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग की बदौलत, उन्होंने लगभग पांच दशकों तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन किया. उन्होंने सबसे पहले बॉम्बे टॉकीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और छोटे-छोटे रोल किए. 1984 की फिल्म ‘शराबी’ में उनका ‘नत्थूलाल’ का किरदार अमर हो गया, जिस पर अमिताभ बच्चन ने वह मशहूर डायलॉग बोला था. ‘अगर मूंछ रखनी ही है, तो नत्थूलाल जैसी रखो, वरना मत रखो.’ अमर अकबर एंथनी’ फिल्म में उन्होंने नीतू सिंह के पिता, तैयब अली का किरदार निभाया था. उन पर फिल्माया गया गाना “तैयब अली प्यार का दुश्मन” आज भी बहुत मशहूर है.

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