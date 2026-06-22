मोहम्मद रफी का वो गाना, जो नेपाली धुन से हुआ तैयार, रिलीज होते ही मचा था तहलका, मिली अलग पहचान

Mohammed Rafi Bollywood Song: बॉलीवुड में अक्सर गाने रिलीज होते हैं. हर साल लगभग सैकड़ों की लिस्ट होती है. इनमें से कुछ तो केवल कुछ ही दिनों के लिए जुबान पर रहते हैं, तो वहीं कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सालों-साल लोगों के दिलों पर राज करते हैं. ऐसा ही एक गाना है, जो लगभग 60 साल पहले गाया गया औरर सुपरहिट हो गया. हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस गाने की धुन नेपाल के मशहूर गीत से प्रेरित थी. इस संगीत को मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने अमर कर दिया. इस गाने को और भी बेहतरीन बनाया शम्मी कपूर के शानदार अंदाज और पंचम दा के कमाल के संगीत ने.

1966 में रिलीज हुआ गाना

ये गाना 1966 में रिलीज हुआ था. ये गाना बॉलीवुड की हिट फिल्म ‘तीसरी मंजिल’ का गाना ‘दीवाना मुझसा नहीं’ था. तहा जाता है कि इस गाने की धुन नेपाल के बेहद लोकप्रिय गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा’ से प्रेरित है. इस नेपाली गाने को अरुणा लामा और अंबर गुरूंग ने गाया था. पंचम दा ने इस धुन को अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया. इसके बाद ये गाना हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गानों में शामिल कर दिया.

रिलीज के बाद हुआ था धमाका

बता दें कि ‘तीसरी मंजिल’ केवल एक फिल्म नहीं थी, वो उस दौर का बड़ा म्यूजिकल धमाका कही जाती थी. फिल्म में शम्मी कपूर, आशा पारेख और हेलन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. दर्शकों को इस फिल्म से भरपूर मनोरंजन मिला. इन सबमें सबसे खास बात थी फिल्म के गाने. फिल्म के रिलीज होने के साथ ही गाने रिलीज हुए, जिन्होंने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी.

गाने ने बदली आरडी बर्मन की किस्मत

कहा जाता है कि इस फिल्म ने आरडी बर्मन को रातों-रात स्टार म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया. फिल्म का पूरा एल्बम लोगों की पहली पसंद बन गया था. इस गाने में पंचम दा ने सैक्सोफोन, कीबोर्ड, बोंगो और वायलिन जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का शानदार इस्तेमाल कर गाने को अमर बना दिया था. इस पर चार चांद लगाए मोहम्मद रफी की आवाज ने. उनकी गायकी और शम्मी कपूर के बेहतरीन एक्सप्रेशंस ने इस गाने को अमर कर दिया. इसके कारण ये गाना लगभग 60 साल बाद भी लोगों को काफी पसंद आता है.