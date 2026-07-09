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मोहम्मद रफी का वो गीत, जिसे मिलता था राष्ट्रीय गान जैसा सम्मान, सुनते ही नम हो जाती थीं लोगों की आंखें

Mohammad Rafi Evergreen Song: मोहम्मद रफी के गाने अधिकतर सदाबहार होते हैं. उनके गाने लोगों को काफी पसंद आते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका एक गाना ऐसा भी है, जिसे राष्ट्रीय गान जितना सम्मान मिलता है.

By: Deepika Pandey | Published: July 9, 2026 12:26:42 PM IST

कर चले हम फिदा गाना
कर चले हम फिदा गाना


Mohammad Rafi Evergreen Song: हिंदी सिनेमा में सेना और युद्ध पर कई फिल्में बनी हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है ‘हकीकत’ जिसे मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद ने बनाया था. साल 1964 में रिलीज हुई यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित थी. इसमें युद्ध की सच्चाई, भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनके बलिदान को बेहद भावुक और वास्तविक अंदाज में दिखाया गया. 

आज भी जब यह फिल्म टीवी पर आती है, तो इसे देखने वाले भावुक हो जाते हैं. इसका एक गीत है, जिसको लेकर कहा जाता है कि उसे राष्ट्रगान की तरह सम्मान मिलता है. इसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं. स्कूल में बच्चे इस गाने पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर परफॉर्मेंस भी करते हैं.

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इस गीत को मिला राष्ट्रगान जैसा सम्मान

‘हकीकत’ की सबसे बड़ी पहचान उसका अमर गीत है, जो ‘कर चले हम फिदा जानो-तन साथियों’ है. इस गीत को मशहूर गायक मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी और इसके बोल कैफी आजमी ने लिखे थे. इसका संगीत मदन मोहन ने तैयार किया था. यह गीत आज भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस और सेना से जुड़े कार्यक्रमों में पूरे सम्मान के साथ बजाया जाता है. इसकी भावनाएं इतनी गहरी हैं कि इसे सुनते ही लोगों की आंखें नम हो जाती हैं. यही वजह है कि इसे लंबे समय से राष्ट्रगान जैसा सम्मान मिलता रहा है. इतना ही नहीं, यह गीत CBSE की 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक ‘स्पर्श-2’ में भी शामिल है.

फिल्म में थे ये किरदार

चेतन आनंद ने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्में बनाईं लेकिन ‘हकीकत’ ने उन्हें देशभर में खास पहचान दिलाई. इस फिल्म में धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश और कई बेहतरीन कलाकार नजर आए. फिल्म ने दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि देशभक्ति और सैनिकों के त्याग का असली मतलब भी समझाया.

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Tags: Evergreen Songs of Mohammad RafiMohammad Rafi
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