सिरदर्द का इलाज है मोहम्मद रफी का ये गाना, चंपी सॉन्ग ने मचाई थी धूम, बस कंडक्टर से जॉनी वॉकर बना था ये एक्टर

Mohammad Rafi Champi Song: मोहम्मद रफी जाने-माने सिंगर हैं, जिन्होंने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए हैं. उन्होंने एक ही एक्टर के लिए 150 गाने गाए थे. उनके अधिकतर गाने आज भी चर्चा में हैं लेकिन एक ऐसा गाना था जो लोग सिरदर्द के इलाज के लिए गुनगुनाया जाता है. इसे चंपी सॉन्ग कहा जाता है. मोहम्मद रफी के 69 साल पुराने इस गाने को विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल विज्ञापन में ही नहीं चंपी करते हुए भी काफी इस्तेमाल किया गया.

हम बात कर रहे हैं चंपी सॉन्ग ‘सर जो तेरा चकराए’ की. इस गाने का इस्तेमाल चंपी के दौरान किया जाता है. सर जो तेरा चकराए गाना 1957 में आई प्यासा फिल्म का गाना है. इसमें माला सिन्हा, गुरु दत्त और वहीदा रहमान अहम भूमिका में नजर आए थे. इसका म्यूजिक डायरेक्शन एसडी बर्मन ने किया था.

गुरु दत्त ने दिया ‘जॉनी वॉकर’ का नाम

जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था. वे इंदौर में जन्मे थे और फिल्मों में आने से पहले वह मुंबई की बेस्ट बस सेवा में कंडक्टर की नौकरी करते थे. वे लोगों की मिमिक्री करते थे और चुटकुले सुनाकर यात्रियों का मनोरंजन भी किया करते थे. अभिनेता बलराज साहनी ने उनकी इस कला को पहचाना और गुरु दत्त से मिलवाया. स्क्रीन टेस्ट में शराबी का किरदार निभाने वाले गुरु दत्त ने ही उन्हें ‘जॉनी वॉकर’ नाम दिया था. आपको यकीन नहीं होगा कि असल जिंदगी में उन्होंने कभी शराब नहीं पी.

जॉनी वॉकर की आवाज बने मोहम्मद रफी

जॉनी वॉकर ने 40 सालों में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्होंने दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर और गुरु दत्त जैसे कई एक्टर्स के साथ काम किया. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. कहा जाता है कि मोहम्मद रफी को जॉनी वॉकर की ऑनस्क्रीन आवाज माना जाता था. उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए लगभग 150 गाने गाए हैं. जॉनी वॉकर की एक्टिंग देखकर लोगों को यकीन तक नहीं होता था कि ये आवाज उनकी नहीं बल्कि मोहम्मद रफी की है.