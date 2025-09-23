टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में कास्टिंग काउच किस कदर हावी है, ये इस एक्ट्रेस की आपबीती से आपको पता चल जाएगा.

By: Kavita Rajput | Published: September 23, 2025 9:00:52 AM IST

टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

Naina Sharma casting couch: फिल्म इंडस्ट्री में तो कास्टिंग काउच के किस्से आम हो चुके हैं. काम के बदले सेक्सुअल फेवर डिमांड करना आजकल हर फील्ड में आम हो चुका है. मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है. ऐसा हम नहीं बल्कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर नैना शर्मा (Naina Sharma) कह रही हैं. नैना ने मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. उन्होंने ‘किंक 2’ (Kink 2) नाम की एक बोल्ड वेबसीरीज में काम किया है. 

View this post on Instagram

A post shared by Naina Sharma (@nainasharmaofc)

नैना ने एक इंटरव्यू में मॉडलिंग इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के ख़राब अनुभवों के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में जगह बनाने का एक ही मंत्र है-टांगे फैलाओ और काम पाओ. इसके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है.जीतना है तो सोना पड़ेगा, टाइटल चाहिए तो टांगे फैलानी पड़ेंगी.  नैना ने एक्टिंग की दुनिया की भी काली सच्चाई बताते हुए कहा कि एक बार ऑडिशन के बहाने भी उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश हुई थी लेकिन अपनी सूझबूझ से वो इससे बच गईं. 

ऑडिशन के बहाने हुई गलत हरकत की कोशिश
नैना ने बताया कि एक बार एक शख्स ने उन्हें ऑडिशन के बहाने मिलने के लिए बुलाया. वो उस जगह पहुंचीं तो वहां कोई ऑफिस नहीं बल्कि एक घर था. उसने उन्हें कहा कि अंदर कमरे में जाकर चेंज कर लो, तीन आउटफिट्स में वो उन्हें देखना चाहता है कि वो कैसी लगती हैं. नैना ने कहा कि वो तो अपने साथ कोई ड्रेस लेकर नहीं आईं तो उस शख्स ने कहा कि अंदर उसके कपड़े रखे हुए हैं, वो पहन लो. नैना बोलीं-मैं आपके कपड़े क्यों पहनूंगी, आप की शर्ट तो मुझे वैसे भी फिट नहीं होगी तो उसने कहा कि सिर्फ शर्ट पहन लो, नीचे कुछ मत पहनो. नैना ने ऐसा नहीं किया. फिर वो शख्स बातचीत के बहाने पास आने की कोशिश करने लगा.

नैना बोलीं, उसने डायरेक्ट मुझे ये ऑफर नहीं दिया कि वो मेरे साथ सोना चाहता है लेकिन उसका इरादा वही था. लड़कियां समझ जाती हैं. ऑडिशन पर जाने से पहले ही नैना ने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी, ऐसे में उन्होंने चुपके से दोस्त को मैसेज कर दिया और वो उस जगह से निकल गईं.नैना को फिल्म इंडस्ट्री में छह साल गुजर चुके हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया. 

Tags: naina sharmanaina sharma casting couchnaina sharma instagramnaina sharma kink 2Naina Sharma model biography
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…
टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…
टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…
टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…