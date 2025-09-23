टांगे फैलाओ,काम पाओ; जब ऑडिशन के बहाने इस एक्ट्रेस को शख्स ने घर बुलाया और…

Naina Sharma casting couch: फिल्म इंडस्ट्री में तो कास्टिंग काउच के किस्से आम हो चुके हैं. काम के बदले सेक्सुअल फेवर डिमांड करना आजकल हर फील्ड में आम हो चुका है. मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है. ऐसा हम नहीं बल्कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर नैना शर्मा (Naina Sharma) कह रही हैं. नैना ने मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. उन्होंने ‘किंक 2’ (Kink 2) नाम की एक बोल्ड वेबसीरीज में काम किया है.

नैना ने एक इंटरव्यू में मॉडलिंग इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के ख़राब अनुभवों के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री में जगह बनाने का एक ही मंत्र है-टांगे फैलाओ और काम पाओ. इसके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है.जीतना है तो सोना पड़ेगा, टाइटल चाहिए तो टांगे फैलानी पड़ेंगी. नैना ने एक्टिंग की दुनिया की भी काली सच्चाई बताते हुए कहा कि एक बार ऑडिशन के बहाने भी उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश हुई थी लेकिन अपनी सूझबूझ से वो इससे बच गईं.

ऑडिशन के बहाने हुई गलत हरकत की कोशिश

नैना ने बताया कि एक बार एक शख्स ने उन्हें ऑडिशन के बहाने मिलने के लिए बुलाया. वो उस जगह पहुंचीं तो वहां कोई ऑफिस नहीं बल्कि एक घर था. उसने उन्हें कहा कि अंदर कमरे में जाकर चेंज कर लो, तीन आउटफिट्स में वो उन्हें देखना चाहता है कि वो कैसी लगती हैं. नैना ने कहा कि वो तो अपने साथ कोई ड्रेस लेकर नहीं आईं तो उस शख्स ने कहा कि अंदर उसके कपड़े रखे हुए हैं, वो पहन लो. नैना बोलीं-मैं आपके कपड़े क्यों पहनूंगी, आप की शर्ट तो मुझे वैसे भी फिट नहीं होगी तो उसने कहा कि सिर्फ शर्ट पहन लो, नीचे कुछ मत पहनो. नैना ने ऐसा नहीं किया. फिर वो शख्स बातचीत के बहाने पास आने की कोशिश करने लगा.

नैना बोलीं, उसने डायरेक्ट मुझे ये ऑफर नहीं दिया कि वो मेरे साथ सोना चाहता है लेकिन उसका इरादा वही था. लड़कियां समझ जाती हैं. ऑडिशन पर जाने से पहले ही नैना ने अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी, ऐसे में उन्होंने चुपके से दोस्त को मैसेज कर दिया और वो उस जगह से निकल गईं.नैना को फिल्म इंडस्ट्री में छह साल गुजर चुके हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया.