काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

Megha Shukla Hot Photoshoot: काम नहीं तो पब्लिसिटी बटोरने के लिए कई मॉडल और एक्ट्रेसेस केवल अंग प्रदर्शन का ही सहारा लेती हैं. इनमें से एक नाम मेघा शुक्ला (Megha Shukla) का भी है जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह बदन पर नाम के कपड़े पहनकर पोज दे रही हैं. न उन्होंने ब्रा पहनी है और न ही पैंटी पहनी है. एक फोटो में बालों से अपने शरीर के ऊपरी टॉपलेस हिस्से को ढंका है तो नीचे प्राइवेट पार्ट को केवल हाथों से छुपाया है. इस दौरान उन्होंने एक श्रग कैरी किया है जिसमें से सबकुछ शो हो रहा है. दूसरी फोटो में भी मेघा ने श्रग कैरी किया है जिसमें से उनका क्लीवेज दिखाई दे रहा है जबकि नीचे उन्होंने हाथों के जरिए अपना शरीर छुपाया हुआ है.

लोगों ने लगाई मेघा की क्लास

मेघा का ये फोटोशूट उनके फैंस को काफी रास आ रहा है. कोई उनके फिगर की तारीफ कर रहा है तो कोई उन्हें हॉट और सेक्सी कह रहा है. वहीं कुछ लोग उन्हें इतना एक्सपोज़ करने के लिए भला-बुरा भी कह रहे है.एक यूजर ने लिखा-आप ब्लू मूवीज करती हैं क्या? दूसरे यूजर ने लिखा, हद हो गई नंगेपन की. आपको बता दें कि मेघा अभी तक अपने करियर में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई हैं. उन्हें फिल्मों में चंद सेकंड के छोटे-मोटे रोल्स में ही देखा गया है. मेघा को नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म कठहल में देखा गया था. इसके अलावा वो कुछ छोटे-मोटे सीरियलों में दिख चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं मेघा

पब्लिसिटी बटोरने के लिए मेघा ने हमेशा सोशल मीडिया का सहारा लिया है जिसकी वजह से उनकी इन्स्टाग्राम पर अच्छी फैन फॉलोइंग है. उन्हें 1.3 मिलियन फॉलोवर्स फॉलो करते हैं. मेघा भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करती हैं और आए दिन काफी उत्तेजक तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले उनका एक बाथरूम वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें वह बैकलेस और टॉपलेस दिखाई दे रही थीं.