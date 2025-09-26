काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

मेघा शुक्ला (Megha Shukla) आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं जिसके लिए कई बार उन्हें यूजर्स ताने भी मारते हैं.

By: Kavita Rajput | Published: September 26, 2025 3:07:32 PM IST

काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

Megha Shukla Hot Photoshoot: काम नहीं तो पब्लिसिटी बटोरने के लिए कई मॉडल और एक्ट्रेसेस केवल अंग प्रदर्शन का ही सहारा लेती हैं. इनमें से एक नाम मेघा शुक्ला (Megha Shukla) का भी है जो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह बदन पर नाम के कपड़े पहनकर पोज दे रही हैं. न उन्होंने ब्रा पहनी है और न ही पैंटी पहनी है. एक फोटो में बालों से अपने शरीर के ऊपरी टॉपलेस हिस्से को ढंका है तो नीचे प्राइवेट पार्ट को केवल हाथों से छुपाया है. इस दौरान उन्होंने एक श्रग कैरी किया है जिसमें से सबकुछ शो हो रहा है. दूसरी फोटो में भी मेघा ने श्रग कैरी किया है जिसमें से उनका क्लीवेज दिखाई दे रहा है जबकि नीचे उन्होंने हाथों के जरिए अपना शरीर छुपाया हुआ है. 

View this post on Instagram

A post shared by Megha Shukla (@megha8shukla)

लोगों ने लगाई मेघा की क्लास
मेघा का ये फोटोशूट उनके फैंस को काफी रास आ रहा है. कोई उनके फिगर की तारीफ कर रहा है तो कोई उन्हें हॉट और सेक्सी कह रहा है. वहीं कुछ लोग उन्हें इतना एक्सपोज़ करने के लिए भला-बुरा भी कह रहे है.एक यूजर ने लिखा-आप ब्लू मूवीज करती हैं क्या? दूसरे यूजर ने लिखा, हद हो गई नंगेपन की. आपको बता दें कि मेघा अभी तक अपने करियर में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई हैं. उन्हें फिल्मों में चंद सेकंड के छोटे-मोटे रोल्स में ही देखा गया है. मेघा को नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म कठहल में देखा गया था. इसके अलावा वो कुछ छोटे-मोटे सीरियलों में दिख चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं मेघा 
पब्लिसिटी बटोरने के लिए मेघा ने हमेशा सोशल मीडिया का सहारा लिया है जिसकी वजह से उनकी इन्स्टाग्राम पर अच्छी फैन फॉलोइंग है. उन्हें 1.3 मिलियन फॉलोवर्स फॉलो करते हैं. मेघा भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करती हैं और आए दिन काफी उत्तेजक तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले उनका एक बाथरूम वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें वह बैकलेस और टॉपलेस दिखाई दे रही थीं. 

Tags: megha shuklamegha shukla hot photosmegha shukla instagramMegha Shukla PhotosMegha Shukla video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?
काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?
काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?
काम नहीं तो बोल्ड तस्वीरों के सहारे हसीना, लोगों ने लगाई क्लास, बोले-ब्लू फिल्में करती हो क्या?