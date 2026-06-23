मॉडल अर्चना पांडे के संग आखिर बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्या किया? कुछ घंटों बाद सामने आया युवक का ऐसा रूप, दुनिया रह गई हैरान

मनोरंजन की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध लगती है. अंदर उतना ही अंधेरा है. कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो लोगों को चौंका देती हैं. साल 2014 में 26 वर्षीय मॉडल अर्चना पांडे की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए. मॉडल अपने घर में मृत पाई गई थीं. उनकी लाश कई दिनों से सड़ रही थी. इस मौत के पीछे क्या उनके बॉयफ्रेंड का था हाथ? कुछ घंटों बाद खुला था ऐसा राज कि दंग रह गई दुनिया. चलिए समझते हैं पूरा केस.

फ्लैट में मृत मिली थीं मॉडल

29 सिंतबर 2014 को मॉडल अर्चना पांडे मुंबई के अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला स्थित अपने आवास पर मृत पाई गईं. पड़ोसियों ने फ्लैट से दुर्गंध आने पर दरवाजा खटखटाया. जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. फिर पुलिस ने फ्लैट में प्रवेश किया और उनका शव पंखे पर लटका मिला था. कहा जाता है कि जब मॉडल की मौत हुई थी, तो उनका शव कोई लेने नहीं आया था, क्योंकि उनका भाई वडोदरा जेल में बंद था. इसलिए पुलिस ने ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी.

बॉयफ्रेंड ने की थी हत्या?

जब पुलिस ने अंदर कमरे की जांच की तो उन्हें एक सुसाइड नोट मिला. उस नोट में मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड उमर आसिफ पठान पर आरोप लगाते हुए अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था. मॉडल ने कहा कि उसने उसका शारीरिक शोषण किया और उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ चला गया. बताया गया कि दोनों तीन से चार साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे और मॉडल की मौत के कुछ महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था. हालांकि, सबूतों के आधार पर पुलिस ने मॉडल के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया था.

कौन थीं अर्चना पांडे?

अर्चना मॉडलिंग जगत का जाना-पहचाना चेहरा थीं और उन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया था. आपको बता दें कि 26 वर्षीय अर्चना पांडे ने साल 2009 में मॉडलिंग छोड़ दी थी और इसके बाद एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने लगी थीं.

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