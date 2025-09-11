Video: छोटा-सा हरा कपड़ा लपेट हसीना ने दिखाया हुस्न, तन दिखाने में नहीं छोड़ी कोई कसर

Megha Shukla Hot Video: सोशल मीडिया पर अंग प्रदर्शन के जरिए सुर्खियां बटोरना एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के लिए आम बात हो गई है. कोई भी नई नवेली एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर अपने बोल्ड वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस मेघा शुक्ला (Megha Shukla) हैं. फिल्म ‘कटहल’ में नजर आ चुकीं मेघा भी आए दिन सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड वीडियो पोस्ट करती रहती हैं और अश्लीलता फ़ैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. हाल ही में उन्होंने एक नया वीडियो पोस्ट किया है.

वीडियो में सिर्फ हरे कपड़े में लिपटी दिखीं मेघा

इस वीडियो में मेघा का हमेशा की तरह बेहद उत्तेजक अंदाज़ सामने आया है. वीडियो में मेघा के तन पर सिर्फ एक हरा कपड़ा है जिसे उन्होंने बदन के चुनिंदा हिस्सों पर लपेटा हुआ है. उन्होंने न ब्रा पहनी और न ही पेंटी पहनी है. कमर का एक हिस्सा खुला हुआ है और कमर पर ही मेघा एक बड़ी की करधनी पहनी नजर आ रही हैं. मेघा के बाल खुले हुए हैं और माथे पर उन्होंने बिंदी लगाई हुई है. मेघा के इस अंदाज़ को देखकर फैंस आहें भरते नहीं थक रहे हैं. फैंस उनके वीडियो को देखकर सेक्सी, खजुराहो की क्वीन जैसे कमेन्ट कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

इन्स्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर्स

बता दें कि मेघा के इन्स्टाग्राम पर तकरीबन 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं. वो आए दिन अपने फैंस के लिए इरोटिक वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इससे पहले मेघा की कुछ टॉपलेस और बैकलेस तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था. लोगों ने इतनी ज्यादा बोल्ड तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक्ट्रेस की आलोचना भी की थी लेकिन मेघा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. वो लगातार अपने बोल्ड वीडियो के जरिए लाइमलाइट में रहने की पूरी कोशिश करती रहती हैं. पिछले दिनों उनका बाथरूम में नहाते हुए भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी. करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स के अलावा कुछ म्यूजिक वीडियो और सीरियल्स में भी काम किया है.