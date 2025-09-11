Home > मनोरंजन > ओटीटी > MNS के नेता ने दी कपिल शर्मा को चेतावनी, कहां- ‘मुंबई कहें बॉम्बे नहीं’, शो में आए सेलेब्स को भी लिया निशाने पर

Kapil Sharma Got A Warning From MNS: MNS के नेता अमेय खोपकर (Ameya Khopkar) द्वारा कपिल शर्मा को चेतावनी दी गई है और मुंबई को बॉम्बे कहने से आपत्ति जताई है। साथ ही कपिल शर्मा के फेमस शो 'द कपिल शर्मा शो' में आए सेलिब्रिटी पर भी निशाना साधा है।

Published: September 11, 2025 15:41:56 IST

Kapil Sharma In Trouble: फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा फिर मुसीबतों में घिरे नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें और उनकी टीम को चेतावनी दी गई है. कपिल शर्मा शो में मुंबई को बॉम्बे बोलने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने आपत्ति जताई और चेतावनी दी है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सभी बॉलीवुड और टीवी स्टार्स से अनुरोध किया है कि वो आधिकारिक शहर ‘मुंबई’ और उसके नाम का सम्मान करें.

इस वजह से कपिल शर्मा पड़े मुसीबत में

दरअसल, 1995 में ही महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बॉम्बे का नाम आधिकारिक रूप से मुंबई कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने फेमस कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में अभी भी मुंबई को बॉम्बे कहा जाता है, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने आपत्ति जताई और एमएनएस के नेता अमेय खोपकर (Ameya Khopkar) ने कहा है कि बॉलीवुड के साथ-साथ अन्य जगहों पर मुंबई को सम्मान दिया जाए और शहर का नाम सही लिया जाए 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दी कपिल शर्मा को चेतावनी 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपत्ति जताते हुए कहा कई सितारे, राजनेता और शो होस्ट अभी भी मुंबई के लिए उसके पुराने नाम  बॉम्बे का इस्तेमाल करते हैं, जो सही नहीं है. उन्होंने इस बारे में सतर्क रहना चाहिए. अमेय खोपकर ने इस मामले में हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी वाले एपिसोड का एक क्लिप शेयर करते हुए अपनी बात कही. इस वायरल वीडियो क्लिप में हुमा अपनी मुंबई आने की जर्नी शेयर करते हुए शहर को बॉम्बे कह रही हैं.  

एमएनएस के नेता अमेय खोपकर ने शेयर किया पोस्ट

एमएनएस के नेता अमेय खोपकर (Ameya Khopkar) ने X पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा- बॉम्बे का नाम अधिकारिक रूप से मुंबई रखे जाने के 30 साल बाद भी, कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में आए सेलिब्रिटी, दिल्ली आधारित राज्यसभा सांसद, शो के एंकर और कई हिंदी फिल्मों द्वारा बॉम्बे का उल्लेख किया जा रहा है और फिर भी, ये अनुरोध है कि मुंबई के नाम का सम्मान करें. 

