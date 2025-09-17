Sushmita Sen संग इंटीमेट सीन करते वक्त होश खो बैठे थे Mithun, ‘चिंगारी’ के सेट पर जमकर कटा था बवाल

Intimate Scene Of Mithun And Sushmita Sen: साल 2006 में आई फिल्म ‘चिंगारी’ (Chingari) कल्‍पना लाजमी (Kalpana Lazmi) के निर्देशन में बनी थी. इस फिल्म में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने ‘बसंती’ नाम की एक वेश्या का किरदार निभाया था, जबकि मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) ने एक पंडित ‘भुवन पांडा’ की भूमिका अदा की थी. कहानी समाज और धर्म के दबाव के बीच औरत की मजबूरियों को दिखाती है.

लेकिन, फिल्म से ज्यादा सुर्खियों में आया इसका एक बोल्ड इंटीमेट सीन, जिसके दौरान सुष्मिता सेन ने सेट पर बड़ा कदम उठाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब यह सीन शूट हो रहा था, तब सुष्मिता को लगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें गलत तरीके से छू लिया. इस घटना से वो इतनी असहज हो गईं कि शूटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर चली गईं.

सुष्मिता ने लगाए थे मिथुन पर आरोप

बाद में निर्देशक कल्‍पना लाजमी ने सफाई दी कि यह महज एक गलतफहमी थी और सीन की डिमांड को लेकर स्थिति बिगड़ गई थी. वहीं, सुष्मिता सेन ने भी माना कि उन्होंने अपनी सहजता और निजी सीमा (personal boundary) को देखते हुए ऐसा किया, क्योंकि वह उस वक्त काफी असहज महसूस कर रही थीं.

रिलीज से पहले मचा था बवाल

इस विवाद ने फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे सुर्खियों में ला दिया. हालांकि, फिल्म को इसके विषय और सुष्मिता की दमदार अदाकारी के लिए सराहा गया, लेकिन सेट पर हुई यह घटना लंबे समय तक बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही. यह मामला उन दुर्लभ पलों में से था जब एक बड़ी अभिनेत्री ने खुले तौर पर अपने असहज अनुभव को साझा किया और फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लिमिट्स पर सवाल खड़े किए.

