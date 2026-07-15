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राजस्थान के बन्ना-बन्नी गीत से आया था वो गाना, 90 के दशक में मिथुन ने लगाए थे ठुमके आज भी है शादियों की शान

बॉलीवुड में बहुत से गाने राज्यों से लिए गए हैं. वे दूसरे राज्यों के लोकगीत हैं, जिन्हें बॉलीवुड गीतों के रूप में रिलीज किया गया और लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया. इसी तरह एक गीत है मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गंगा की कसम का.

By: Deepika Pandey | Published: July 15, 2026 4:06:19 PM IST

राजस्थानी लोकगीत पर बना है मिथुन चक्रवर्ती का ये गाना
राजस्थानी लोकगीत पर बना है मिथुन चक्रवर्ती का ये गाना


Rajasthani Folk Song: बॉलीवुड में बहुत से ऐसे गाने हैं, जिन्हें किसी राज्य के लोकगीत से लिया गया है. बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में राजस्थान की मिट्टी से निकले हुए लोकगीतों का इस्तेमाल किया गया है. इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में भी एक राजस्थानी गाना इस्तेमाल किया गया था. हम बात कर रहे हैं 1999 में आई फिल्म गंगा की कसम के ‘बन्ना रे बाग में झूल्या घाल्या’गाने की, जो एक राजस्थानी बन्ना-बन्नी गीतों में से एक है. 

सावन के मौसम में सुनती हैं महिलाएं

राजस्थानी बन्ना-बन्नी गीत ‘बन्ना रे बाग में झूल्या घाल्या’ को अधिकतर सावन के महीने में गाया जाता है. इस गाने में बन्नी अपने बन्ने यानी दुल्हन अपने दूल्हे से कहती है कि सावन का मौसम आ गया है और वो बाग में झूला डाल दे. इस गाने को गांव में सावन के मौसम में ज्यादा गाया और सुना जाता है. ये गाने महिलाएं एक साथ गाती हैं. तीज के त्योहार पर भी महिलाएं इस गाने को गाना और सुनना पसंद करती हैं. 

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मिथुन के साथ थीं ये एक्ट्रेस

साल 1999 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ‘गंगा की कसम’ में ‘बन्ना रे बाग में झूल्या घाल्या’ गाना गाया गया था. इस गाने को काफी पसंद किया गया था. इस गाने को अब भी काफी सुना जाता है. इसके कारण इसे सदाबहार गानों में गिना जाता है. इस गाने में मिथुन चक्रवर्ती और दीप्ती भटनागर थे. दोनों राजस्थानी लुक में डांस करते नजर आए थे. 

इन लोगों ने गाने को बनाया खास

इस गाने को जसपिंदर नरुला और सुखविंदर सिंह ने गाया था. इसका म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था. इस गाने को नोंक-झोंक वाले अंदाज में गाया गया. इसे महिलाएं ढोलक की थाप पर भी गाती हैं, जो इसे देसी अंदाज वाला महसूस कराता है. इस गाने को 26 सालों बाद भी लोग गाते हैं. खासकर सावन के महीने और तीज के त्योहार पर महिलाएं इस गाने को गाना और सुनना काफी पसंद करती हैं.

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