नई दिल्ली. दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय को गुरुवार को एक अभिनेत्री के साथ तीन साल से अधिक समय तक बार-बार बलात्कार करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप लगा है. एफआईआर में चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली का भी नाम है.

पुलिस को दी गई इस लिखित शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि साल 2015 में महाअक्षय ने उसे अपने घर बुलाया और उसे सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवा दी थी, और उस दरम्यान महाअक्षय ने पीड़िता के बिना कन्सेन्ट के ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में शादी का झांसा देता रहा. पीड़िता के मुताबिक महाक्षय 4 साल तक उनके साथ शारीरक संबंध बनाता रहा.बाद में जब पीड़िता प्रेग्नेंट हुई तो महाअक्षय ने उसे अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव डाला और जब वह नहीं मानी तो उसे कुछ अबॉर्शन पिल्स देकर अबॉर्शन भी करवा दिया.

महाक्षय के बाद पीड़िता ने उनकी मां योगिता का नाम इस एफआईआर में दर्ज कराया है. पीड़िता के अनुसार महाअक्षय की शिकायत के बाद उसे धमकाया था और मामले को रफादफा करने को कहा और फिर दबाव भी बनाया. इससे पहले जब महाअक्षय की शादी होने की खबर सामने आई थी, तब पीड़िता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई.

बता दें कि पीड़िता ने मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और महाक्षय की मां पर शिकायत के बाद धमकाने और मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार दुष्कर्म करना), 328 (जहर या अन्य माध्यम से उसे चोट पहुंचाना) 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

हालांकि, महाक्षय ने 2018 में अभिनेत्री मदालसा सरमा के साथ शादी के बंधन में बंध गए. अंतरिम में महिला ने आरोप लगाया कि उसे उसके बच्चे का गर्भपात करने के लिए मजबूर किया गया.

Mumbai: FIR registered against wife and son of actor Mithun Chakraborty – Yogeeta Bali and Mahaakshay – at Oshiwara Police Station over allegations of rape, forced abortion and cheating by a model.

