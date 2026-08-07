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Mithun Chakraborty Health Update: 76 साल की उम्र में ऑपरेशन से गुजरे मिथुन चक्रवर्ती, अब कैसी है उनकी तबीयत?

Mithun Chakraborty Health Update: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद निराश कर देने वाली खबर सामने आ रही है. 90s के बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ को लेकर फैंस काफी परेशान और निराश थे. लेकिन अब एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 3:42:59 PM IST

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Mithun Chakraborty Health Update: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद निराश कर देने वाली खबर सामने आ रही है. 90s के बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ को लेकर फैंस काफी परेशान और निराश थे. लेकिन अब एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है. दरअसल,  पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर मिथुन दा से मुलाकात की, जहां वे भर्ती हैं. इस मुलाकात के बाद फैंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि एक्टर की सेहत में काफी सुधार हुआ है.

कल रात हुई मिथुन दा की सर्जरी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉस्पिटल में मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने मीडिया को और उनके फैंस को राहत की खबर दी. उन्होंने बताया कि पिछली रात मिथुन चक्रवर्ती की एक छोटी सी सर्जरी हुई थी. एक्टर ने खुद यह जानकारी अधिकारी और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष व सांसद समिक भट्टाचार्य को दी थी. वहीं, मिथुन चक्रवर्ती नहीं चाहते थे कि उनकी सेहत के बारे में किसी को जानकारी मिले. अच्छी बात यह रही कि सर्जरी सफल रही; मिथुन दा अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उनकी हालत बिल्कुल सामान्य है. सुवेंदु अधिकारी ने उनके जल्द और पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद जताई.

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फिल्मों से राजनीति तक का सफर 

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी से सभी संबंध तोड़ लिए और संसद के उच्च सदन से भी इस्तीफ़ा दे दिया. यह कदम उन्होंने तब उठाया जब 2016 में पार्टी के कई नेता करोड़ों रुपये के शारदा और रोज़ वैली चिट फंड घोटालों में कथित तौर पर शामिल पाए गए थे. उन्होंने अपने इस्तीफ़े का मुख्य कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया. बाद में, वे बीजेपी में शामिल हो गए और चुनावों, ख़ासकर 2024 के लोकसभा चुनावों और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ मामूली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा के साथ अपनी शूटिंग और राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा.

Tags: bollywoodmithun chakraborty
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