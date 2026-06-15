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मिथुन की लाडली को मिला हमसफर, दिशानी ने शेयर की सगाई की रोमांटिक तस्वीरें; कब करेंगे शादी?

Dishani Chakraborty Engagement: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है. उन्होंने अपनी सगाई की रोमांटिक तस्वीरें साझा की है. साथ ही शादी की तारीख का भी खुलासा किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 15, 2026 7:29:49 PM IST

मिथुन की लाडली को मिला हमसफर, दिशानी ने शेयर की सगाई की रोमांटिक तस्वीर
मिथुन की लाडली को मिला हमसफर, दिशानी ने शेयर की सगाई की रोमांटिक तस्वीर


मिथुन चक्रवर्ती की गोद ली हुई इकलौती बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड माइल्स मंटज़ारिस से सगाई कर ली है. दिशानी और माइल्स ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त पोस्ट साझा कर अपने रिश्ते के इस नए पड़ाव की जानकारी दी. दोनों अब 6 दिसंबर 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उनके इस ऐलान के बाद फैंस और शुभचिंतक उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.

सगाई की रोमांटिक तस्वीरें कीं शेयर 

माइल्स मंटज़ारिस ने दिशानी को प्रपोज़ करने के अपने यादगार पलों की झलकियां साझा कीं. तस्वीरों में, वह समुद्र के किनारे एक चट्टान पर घुटनों के बल बैठकर दिशानी को प्रपोज़ करते हुए नजर आ रहे हैं. पहली तस्वीर में माइल्स के प्रपोज़ करने पर दिशानी मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. उन्होंने प्रपोज़ल वाली जगह को काले-सफेद कालीन, मोमबत्तियों और फूलों से सजाया था. अगली तस्वीर में ये कपल कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहा है. अन्य तस्वीरों में माइल्स दिशानी के माथे पर किस करते हुए दिख रहे हैं, जबकि दिशानी अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही हैं. 

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कब करेंगे शादी?

इस कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी शादी को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि दोनों 06 दिसंबर 2026 को शादी करने वाली हैं. 

कौन हैं दिशानी?

दिशानी दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की दत्तक पुत्री हैं. मिथुन का पहला विवाह 1979 में अभिनेत्री हेलेना ल्यूक से हुआ था. हालांकि, उनका विवाह अल्पकालिक रहा और तलाक के लिए अर्जी देने से पहले ही वे चार महीने के भीतर अलग हो गए. उसी वर्ष बाद में, मिथुन ने योगिता बाली से विवाह किया. इस दंपति के तीन बेटे हैं – मिमोह, उश्मी और नमाशी – और बाद में उन्होंने अपनी बेटी दिशानी को गोद लिया.

यह खबर भी पढ़ें: 10 दिन पहले किससे अकेले में मिली थीं संचिता उगले? सुसाइड के कुछ घंटे बाद, सहेली ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा

Tags: Dishani Chakraborty Engagementmithun chakraborty
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