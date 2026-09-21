Mithu Mukherjee: कौन थीं मिथु मुखर्जी? जिनका 71 की उम्र में हुआ निधन, बंगाली सिनेमा में शोक की लहर

बंगाली फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री मिथु मुखर्जी का 71 साल की उम्र में निधन हो गया. वह करीब एक साल से कैंसर से जूझ रही थीं. बीते रविवार रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके जाने से बंगाली सिनेमा में शोक की लहर छा गई है.

NICWA ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्स पर एक ट्वीट किया और मिथु मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी विरासत को याद किया. एआईसीडब्ल्यूए ने दिग्गज अभिनेत्री को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘उनके निधन से पूरा बंगाली फिल्म उद्योग गहरे सदमे और शोक में डूब गया है. वह न केवल एक प्रख्यात अभिनेत्री थीं, बल्कि फिल्म जगत का अभिन्न अंग और व्यापक फिल्म परिवार की एक प्रिय सदस्य थीं। उनका जाना भारतीय सिनेमा में एक युग के अंत का प्रतीक है.’

🕊️ AICWA Pays Tribute to Legendary Actress Mithu Mukherjee

21 September 2026 Mithu Mukherjee was a celebrated Bengali and Hindi film actress who made her cinematic debut with Shesh Parba and went on to become a familiar and respected face of Indian cinema during the 1970s and… pic.twitter.com/lt9N9AfsAr — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) September 21, 2026

कौन थीं मिथु मुखर्जी?

मिथु मुखर्जी 1970 और 1980 के दशक के दौरान बंगाली सिनेमा में एक जाना पहचाना नाम थीं. उन्होंने उत्तम कुमार , सौमित्र चट्टोपाध्याय और रंजीत मलिक जैसे लोगों के साथ काम किया था. उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में ‘मरजीना अब्दुल्ला’, ‘निशि कन्या’, ‘मौचक’, ‘स्वयंसिद्धा’, ‘होटल स्नो फॉक्स’, ‘भाग्यचक्र’, ‘संधि’, ‘फादर’ और ‘अश्रिता’ शामिल हैं. वह ‘खान दोस्त’, ‘सफ़ेद झूठ’ जैसी हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दीं.

आपको बता दें कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा. उन्होंने 1976 में दुलाल गुहा की खान दोस्त से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया. एक्ट्रेस ने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित सफेद झूठ के साथ-साथ ‘दिल्लगी’ और ‘दो लड़के दोनो कड़के’ जैसी फिल्मों में काम किया.

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