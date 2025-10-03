न्यूड सीन्स देकर मुसीबत में पड़ गई थी ये हीरोइन, बोली-घर के बाहर बी-ग्रेड फिल्में बनाने वाले…
फिल्मों में मीता वशिष्ठ बोल्ड सीन्स देने से भी नहीं हिचकिचाई हैं. फिल्म 'सिद्धेश्वरी' में उन्होंने न्यूड सीन्स देकर सबको चौंका दिया था.

By: Kavita Rajput | Published: October 3, 2025 6:04:28 PM IST

Mita Vashisht Nude Scenes: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ने अपने एक्टिंग टैलेंट से लोहा मनवाया है. इनमें से एक एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ भी हैं जो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार परफॉरमेंसेस के चलते टिकी हुई हैं. इन्होंने रुदाली, ताल, गुलाम, सिद्धेश्वरी जैसी फिल्मों में काम किया है. फिल्मों में मीता बोल्ड सीन्स देने से भी नहीं हिचकिचाई हैं. फिल्म सिद्धेश्वरी में एक्ट्रेस ने न्यूड सीन्स देकर सबको चौंका दिया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने न्यूड सीन्स को लेकर हुई आलोचना पर बात की थी. 

न्यूड सीन्स के कारण झेलनी पड़ी आलोचना

मीता ने कहा था, पुरुषों के बजाए कुछ महिलाओं ने मेरे ऊपर ख़राब कमेंट्स किए और मेरी आलोचना की क्योंकि मैंने कुछ न्यूड सीन्स दिए थे. कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि फेमिनिस्ट्स आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आपने सिद्धेश्वरी और कुमार शाहनी की फिल्मों में न्यूड सीन्स दिए हैं. मेरी मां ने कुछ समय पहले सिद्धेश्वरी देखी और उन्हें फिल्म काफी पसंद आई. हालांकि मुझे कई लोगों से खरी खोटी सुननी पड़ी.

मीता ने कहा, सिद्देश्वरी के बाद कई बी ग्रेड फिल्में बनाने वाले मेकर्स की मेरे घर के बाहर लाइन लग गई थी और वो मुझे वैसी ही फिल्में में कास्ट करना चाहते थे. उन्हें लगा कि मैं वैसे रोल्स करने के लिए रेडी हूं. मगर मैंने इन फिल्मों में न्यूड सीन्स केवल इसलिए किए थे क्योंकि मैं अपने डायरेक्टर्स पर भरोसा करती थी. मेरी आलोचना करने वाले लोगों से मैंने पूछा था-वो फेमिनिस्ट्स कौन हैं? क्या उन हाई क्लास लोगों ने सिद्धेश्वरी के डायरेक्टर मणि कॉल और कुमार शाहनी को लंच या डिनर पर बुलाना बंद कर दिया है. मीता ने कहा कि सोसाइटी के औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग रूल्स पर उन्हें उस वक्त गुस्सा आई थी क्योंकि इन फिल्मों को बनाने वाले पुरुष डायरेक्टर्स को किसी ने जज नहीं किया था लेकिन न्यूड सीन्स करने की वजह से उन्हें जरुर जज किया जाने लगा था. 

फिल्म में काटा गया था मीता का रोल 
मीता ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो एक बिग बजट फिल्म का हिस्सा थीं लेकिन लीड एक्टर ने उनका रोल काट दिया था. मीता ने कहा, कई फिल्मों से मेरे रोल्स काटे गए, खासकर मैनस्ट्रीम फिल्मों से मेरे रोल काफी कम कर दिए गए, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिलता लेकिन हीरो ने मेरा रोल कटवा दिया क्योंकि मेरा रोल बहुत पावरफुल था. मैं तब बेहद अपसेट हो गई थी. 

