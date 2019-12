View this post on Instagram

Another one 🌸🌸🌸 #repost @anushreereddydesign ・・・ A special bridal collection that portrays a modern take on traditional embroideries & silhouettes. Now available at our store in #Hyderabad . . . #AnushreeReddy #NewCollection #MenswearCollection #IndianBrides #Wedding #DestinationWedding #thebigfatindianwedding❤️ #summervibes #weekendvibes #missindia #vartikasingh