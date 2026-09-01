‘एक रात के क्या लेंगी’, Mirzapur की Zarina को आज भी आते हैं गंदे-गंदे मेसेज; वेब सीरीज आने के बाद ट्रोलिंग का शिकार हुईं अनंग्शा बिस्वास

Mirzapur Zarina: अनंग्शा बिस्वास ने ज़रीना की पॉपुलैरिटी के डार्क साइड के बारे में बात की, और बताया कि मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के बाद से उन्हें अभी भी अजीब मैसेज मिलते हैं. एक्ट्रेस अनंग्शा बिस्वास, जो बहुत इंतज़ार किए जा रहे मिर्ज़ापुर फ़िल्म में ज़रीना के रोल में लौट रही हैं, उनका कहना है कि ट्रेलर को मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने कास्ट को ‘हक्का-बक्का’ कर दिया है. ज़रीना की पॉपुलैरिटी ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई है, लेकिन अनंग्शा मानती हैं कि इस कैरेक्टर ने कुछ दर्शकों के बीच एक अजीब सोच भी पैदा की है, जो उनके ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी को उनकी असली पर्सनैलिटी समझने में कन्फ्यूज़ हो गए थे.

मिर्ज़ापुर फ़िल्म का ट्रेलर

ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए, अनंग्शा ने हिंदी रश को बताया, ‘मुझे लगता है कि इसे बताने के लिए सही शब्द ‘भौकाल’ है. भौकाल ही चल रहा है. ट्रेलर आने के बाद लोगों का जो प्यार मिल रहा है और इतना एक्साइटमेंट है, मतलब क्या ही बोलूं. हम हक्का-बक्का हो गए हैं कि मिर्ज़ापुर के ट्रेलर के लिए इतना अच्छा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है. हम सारे बहुत खुश हैं.

ज़रीना का रोल निभाना आसान नहीं

अनंग्शा के लिए, कई सालों बाद ज़रीना के पास वापस आना उतना आसान नहीं था जितना लग सकता है. उनका मानना ​​है कि एक ही कैरेक्टर को कई सीज़न तक बनाए रखना अपने आप में एक चैलेंज है. “पहली बात तो लगातार एक ही कैरेक्टर निभाना, इतने सालों तक, अपने आप में एक स्ट्रगल है. आपको उस कैरेक्टर को मेंटेन करना पड़ेगा. लोगों को लगता है कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, एक ही कैरेक्टर को इतने सालों से निभाना. उन्होंने कहा कि सबसे पहले, इतने सालों तक लगातार एक ही किरदार निभाना अपने आप में एक स्ट्रगल है. आपको उस किरदार को बनाए रखना होता है. लोगों को लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.

करना पड़ा था वेट लॉस

एक्ट्रेस तब खास तौर पर एक्साइटेड थीं जब उन्हें पता चला कि मिर्ज़ापुर पर एक फिल्म बन रही है. उन्होंने कहा कि ‘मुझे लगा था कि पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि एक वेब शो मूवी में तबदील हो रहा है. यह बहुत एक्साइटिंग था. हमें लगा कि यह बहुत बड़ी चीज़ हो रही है. हालांकि, सीज़न 1 टाइमलाइन पर लौटने का मतलब था कि अनंग्शा को खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना पड़ा. सीज़न 3 के लिए वज़न बढ़ाने के बाद, डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने उन्हें फिल्म के लिए वज़न कम करने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस से उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा. ‘उस वेट लॉस के चक्कर में, क्योंकि बहुत कम टाइम में वेट लॉस करना था, हम हॉस्पिटल पहुँच गए. मतलब, जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं असल में बीमार हूँ.’

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ज़रीना को आते थे गंदे संदेश

मिर्ज़ापुर ने अनंग्शा को बहुत पहचान दिलाई, लेकिन इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड नुकसान भी हुआ. सीज़न के बाद उन्हें ज़रीना की पर्सनैलिटी के आधार पर जज किया जाने लगा. उन्होंने कहा कि सीज़न वन के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए यह बहुत नया था. वो कमेंट अजीब से मेल और लोगों का सोशल मीडिया पर कमेंट करना. हर जगह एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल. उन्होंने कहा कि शुरू में उन्हें यह समझने में मुश्किल हुई कि जब उन्होंने अपने काम में इतनी ईमानदारी दिखाई थी तो लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों दे रहे थे. “मैं थोड़ा सहम गई थी. मुझे लगा था कि मेरे लिए मेरा काम सरस्वती है और मैंने शिद्दत से अपना काम किया, तो लोग ये क्यों बोल रहे हैं?” लेकिन, समय के साथ, उसने अपने काम की बुराई को अपनी पहचान से अलग करना सीख लिया.