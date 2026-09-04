शेर की उम्र ज्यादा है, लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ… ‘मिर्जापुर द मूवी’ देख उत्साहित हुए यूजर्स, मुन्ना-रवि किशन ने खींचा ध्यान

मिर्ज़ापुर: द मूवी आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. स्ट्रीमिंग की दुनिया की लोकप्रिय क्राइम गाथा अब बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. फिल्म के रिलीज होते ही X पर दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. फैंस ने फिल्म के एक्शन, दमदार डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर और प्रस्तुति की जमकर तारीफ की है. एक ने कहा कि रवि किशन ने तो बवाल मचा दिया. आइए जानते हैं क्या-क्या बोले यूजर्स.

यूजर्स ने क्या कहा?

फिल्म देखने के बाद नेटिजंस की एक्स पर ठीक-ठाक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. किसी को रवि किशन अच्छे लग रहे हैं, तो किसी मुन्ना और कालीन भैया. साथ ही डायलॉग्स और एक्शन की भी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने एक्स पर बीना त्रिपाठी और बाऊजी (सत्यानंद त्रिपाठी) का एक सीन शेयर किया और लिखा, #MirzapurTheMovie के इस सीन में मीना भाभी और बाउजी पूरी तरह से सब पर भारी पड़ गए. “शेर की उमर ज़्यादा है, लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ. क्या डायलॉग है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘रवि किशन मिर्जापुर में बवाल मचा रहे हैं.’ इसके अलावा एक ने कमेंट किया, मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर अधूरा है. जलवा है मुन्ना भैया का.’

#Mirzapurthemovie interval: Perfect build-up for the second half & they did a fantastic job by casting lord, @ravikishann 🛐 pic.twitter.com/cEs5E5ihRj — Vishal Kumar (@_THEVK_) September 4, 2026

Meena Bhabhi & Bauji completely overshadowed everyone in this scene from #MirzapurTheMovie! 🔥 “Sher ki umar zyada hai, lekin budha nahi hua.” 🦁🔥 What a dialogue! Absolute goosebumps. 💥 Mirzapur The Movie is going to be a BLOCKBUSTER! 🔥 pic.twitter.com/NeC1DBUnxv — Rahul Gupta (@RahulGupta25376) September 4, 2026

Why are you excited for this movie!!🧨🧨 Because of munna bhaiya

Bola tha na hum amar hai… MunnaBhaiya ke bina #MirzapurTheMovie nahi ban sakti thi. Jalwa hai Munna bhaiya ka💥💥💥 pic.twitter.com/0O6uhdzHJt — anay (@anaygond26) September 4, 2026

#MirzapurTheMovieReview

Mirzapur: The Movie doesn’t miss a beat when it comes to entertainment. Pankaj tripathi mass, Ravi Kishan’s entry as Babbua Yadav instantly breathes new life into the story, adding the punch and energy the narrative needed. #Mirzapur Rating : ⭐⭐⭐🌟 pic.twitter.com/3DyjzNzUKd — Jarry (@Luxelioness_) September 4, 2026

फिल्म के बारे में

‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ को त्रिपाठी और पंडित परिवारों की दुश्मनी की शुरुआत की कहानी के तौर पर पेश किया गया है. गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की कहानी वाली इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी समेत कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आए हैं. दिव्येंदु की ‘मुन्ना’ के रूप में वापसी ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु में भी रिलीज हुई है.

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