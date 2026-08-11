Mirzapur Movie Trailer Review: 98, 99, 400… मुन्ना भैया ने मचाया गदर, ‘मिर्जापुर’ की गद्दी को लेकर भिड़ेंगे कालीन भैया और यादव जी?

बहुचर्चित सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर बन रही फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ के दमदार ट्रेलर ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है. इस बार फिल्म में मिर्जापुर की गद्दी के लिए कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और यादव जी (रवि किशन) के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी. एक बार फिर से दर्शकों को ‘मिर्जापुर’ के आइकॉनिक किरदार जिनमें कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित शामिल हैं देखने को मिलेंगे. ट्रेलर दिखा रहा है कि इस बार कहानी सीरीज से भी बढ़कर होगी.

मिर्जापुर की गद्दी के लिए बहेंगी खून की नदियां

‘मिर्जापुर द मूवी’ के ट्रेलर में दिखता है कि इस नए चैप्टर में एक बार फिर गद्दी और सत्ता की जंग देखने को मिलेगी. कहानी में गद्दी के लिए कुछ नए दावेदारों की एंट्री हो चुकी है. इस बार गद्दी की लड़ाई सिर्फ ‘मिर्जापुर’ तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि देश-दुनिया के अलग-अलग कोने तक जंग होगी. गद्दी के लिए असली जंग कालीन भैया और यादव जी के बीच होगी.

मुन्ना भैया के अंदाज ने मचाया बवाल

इस ट्रेलर में मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) का बोल्ड अंदाज नजर आया है. कुछ सीन में वो आपत्तिजनक कार्य करते दिख रहे हैं. वहीं एक ओर वह गुड्डू पंडित (अली फजल) से बदला लेन के लिए बेताब हैं. साथ ही कालीन भैया और बीना त्रिपाठी (रसिका दुग्गल) के भी कुछ निजी सीन्स हैं.

डायलॉग्स ने भी खींचे ध्यान

ट्रेलर के अंदर कुछ डायलॉग्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. एक जगह पंकज त्रिपाठी कहते हैं, ‘गद्दी न तो विरासत से मिलती है और न तो सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पर. जिस दिन इस पर बैठे, समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया.’

कब होगी रिलीज?

यह फिल्म 2018 में मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के साथ शुरू हुई टाइमलाइन पर ही बनी हुई है. इस बार, यह फ्रैंचाइज़ स्ट्रीमिंग की दुनिया से थिएटर में आ रही है, जिसमें बड़े पर्दे के लिए एक नई कहानी डिज़ाइन की गई है. मिर्ज़ापुर: द मूवी 4 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है.

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