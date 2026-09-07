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Mirzapur: The Movie का क्लाइमैक्स तो देखा, लेकिन ये सीन नहीं! क्या पार्ट 2 में होगा बड़ा धमाका?

Mirzapur The Movie: 'मिर्ज़ापुर: द मूवी', जब से थिएटर में आई है, यह अपने बढ़ते बॉक्स ऑफ़िस नंबर्स के साथ सफलता के नए बेंचमार्क बना रही है. जहां हर कोई बड़े पर्दे पर भौकाल को देखकर पूरी तरह हैरान है, वहीं फ़िल्म के एंड-क्रेडिट सीन ने इसके पक्के सीक्वल का इशारा दिया है.

By: Shristi S | Published: September 7, 2026 11:44:30 PM IST

Mirzapur: The Movie का क्लाइमैक्स तो देखा, लेकिन ये सीन नहीं! क्या पार्ट 2 में होगा बड़ा धमाका?
Mirzapur: The Movie का क्लाइमैक्स तो देखा, लेकिन ये सीन नहीं! क्या पार्ट 2 में होगा बड़ा धमाका?


Mirzapur End Credit Scene: एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेज़न MGM स्टूडियोज़ की ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’, जिसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फ़ज़ल हैं, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई है, जिसने इंडिया की सबसे बड़ी कल्ट फ़्रैंचाइज़ी में से एक को थिएटर में बड़ी छलांग लगाने का मौका दिया है. 

जब से यह फ़िल्म थिएटर में आई है, यह अपने बढ़ते बॉक्स ऑफ़िस नंबर्स के साथ सफलता के नए बेंचमार्क बना रही है. जहां हर कोई बड़े पर्दे पर भौकाल को देखकर पूरी तरह हैरान है, वहीं फ़िल्म के एंड-क्रेडिट सीन ने इसके पक्के सीक्वल का इशारा दिया है.

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क्या आने वाला है मिर्जापुर द मूवी का पार्ट-2?

इंडस्ट्री के एक इंडिपेंडेंट सोर्स के मुताबिक, मिर्ज़ापुर: द मूवी के लिए एक और एंड-क्रेडिट सीन शूट किया गया था, लेकिन मेकर्स ने जान-बूझकर इसे पार्ट 2 के लिए रोक दिया. यह सीन शुरू में फ़िल्म के आखिर में दिखाया जाना था और यह तय करना था कि आगे क्या होगा, लेकिन टीम को लगा कि जब कहानी आगे बढ़ेगी तो इसकी कहानी का महत्व बहुत ज़्यादा होगा.

हालांकि, फ़िल्म की बॉक्स ऑफ़िस सफलता ने मेकर्स को दूसरा पार्ट बनाने के लिए मोटिवेट नहीं किया. यह हमेशा से प्लान था. अभी के लिए, थिएटर में रिलीज़ होने पर दर्शकों को कहानी के खत्म होने का सिर्फ़ एक वर्शन दिखाया जाएगा. सोर्स ने आगे कहा, जो सीन रोक दिया गया था, अब उम्मीद है कि वह फ़िल्म के अगले चैप्टर का हिस्सा होगा.

फ़िल्म के लिए एक एक्स्ट्रा एंड-क्रेडिट सीन शूट किया था

मेकर्स ने फ़िल्म के लिए एक एक्स्ट्रा एंड-क्रेडिट सीन शूट किया था, लेकिन पार्ट 2 के लिए इसे रोक दिया. यह सीन असल में थिएटर कट में दिखाना था और अगले चैप्टर के लिए नींव रखना था, लेकिन टीम को लगा कि सीक्वल के हिस्से के तौर पर इसकी कहानी का महत्व ज़्यादा होगा.

कलाकारों की टुकड़ी का और विस्तार करते हुए, फिल्म में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रेया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान एक साथ आकर मिर्ज़ापुर की दुनिया के एक महाकाव्य अनकहे अध्याय को जीवंत कर रहे हैं. मिर्ज़ापुर वर्तमान में सिनेमाघरों में चल रही है और इसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.

Tags: Mirzapur The Movie
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