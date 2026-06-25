Home > मनोरंजन > Mirzapur The Movie Teaser: ‘हम अमर हैं…’ सच साबित हुई मुन्ना भैया की बात! ‘मिर्जापुर’ फिल्म के टीज़र ने हिलाया इंटरनेट, बड़े पर्दे पर लौटेगा किंग!

Mirzapur The Movie Teaser: ‘हम अमर हैं…’ सच साबित हुई मुन्ना भैया की बात! ‘मिर्जापुर’ फिल्म के टीज़र ने हिलाया इंटरनेट, बड़े पर्दे पर लौटेगा किंग!

Mirzapur The Movie Teaser: 4 सितंबर को रिलीज होने वाली 'मिर्जापुर द मूवी' में पंकज त्रिपाठी, अली फ़ज़ल और दिव्येंदु मिर्जापुर की सरजमीं पर वापसी करते हैं. मूवी में रवि किशन एक नया चैलेंज लेकर आ रहे हैं. आपको फिल्म में पंचायत वेब सीरीज में सचिव जी का रोल निभाने वाले जीतेंद्र कुमार भी नजर आएंगे.

By: Kajal Jain | Published: June 25, 2026 2:35:04 PM IST

Mirzapur The Movie Teaser: 'हम अमर हैं...' सच साबित हुई मुन्ना भैया की बात! 'मिर्जापुर' फिल्म के टीज़र ने हिलाया इंटरनेट, बड़े पर्दे पर लौटेगा किंग!
Mirzapur The Movie Teaser: 'हम अमर हैं...' सच साबित हुई मुन्ना भैया की बात! 'मिर्जापुर' फिल्म के टीज़र ने हिलाया इंटरनेट, बड़े पर्दे पर लौटेगा किंग!


Mirzapur The Movie Teaser: अमेज़न प्राइम वीडियो पर तीन सक्सेसफुल सीजन के बाद अब मिर्जापुर की पहली फीचर फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. गुरुवार, 25 जून को मूवी का टीजर ऑनलाइन पोस्ट किया गया है. हालांकि नए टीज़र में मूवी के प्लॉट को ज्यादा रिवील नहीं किया है लेकिन ज्यादा सीन को देखकर साफ नजर आता है कि वेब सीरीज की तरह ही यह वॉइलेंस, खून-खराबे और गिरोहों की आपसी दुश्मनी से भरा रहेगा. हालांकि टीजर में नजर आ रहे कुछ सीन और किरदारों ने अभी से सस्पेंस क्रिएट कर दिया है. जानिए आखिर मिर्जापुर-द मूवी कब रिलीज होगी और दर्शकों को बड़े पर्दे पर क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है-

कालीन भैया का एंपायर, मुन्ना त्रिपाठी की वापसी

मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना त्रिपाठी का भौकाल हमेशा के लिए शांत हो जाता है जिसे देख यूजर्स काफी निराश हो जाते हैं. मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभा रहे दिव्येंदु की वापसी फिर हो रही है. मूवी में पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का एंपायर पहले की तरह फलता-फूलता नजर आ रहा है, जबकि गुड्डू भैया उर्फ अली फजल एक बार फिर तहलका मचाते नजर आ रहे हैं. फिल्म का कहानी शो के पहले की बताई जा रही है जहां राजेश तैलंग, शीबा चड्ढा और दिव्येंदु की वापसी की वजह पता चलती है. मूवी में बबलू पहले की तरह शांत और संयमित नहीं रहा. बबलू अपनी वापसी के साथ तबाही ला रहा है. 

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नए किरदार-कलाकारों की एंट्री

फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फज़ल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी के साथ रसिका दुग्गल, कुलभूषण खरबंदा, अभिषेक बनर्जी, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग और हर्षिता शेखर गौड़ को पिछले सीजन की तरह ही अपने किरदारों में नजर आ रहे हैं जबकि कुछ नए कलाकार शामिल हुए हैं. जितेंद्र कुमार ने बबलू पंडित का किरदार निभाया है, जिसे पहले सीजन में विक्रांत मैसी ने निभाया था. फिल्म में मोहित मालिक, रवि किशन, सुशांत सिंह और सोनल एस चौहान भी नजर आएंगे. मिर्जापुर: द मूवी को अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने पेश किया है जिसका डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने, स्क्रीन राइटिंग पुनीत कृष्णा और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूज की है. इस मूवी का को-प्रोडक्शन कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने हाथों में है. मूवी 4 सितंबर 2026 को बड़े पर्दे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मिर्जापुर के बारे में सब कुछ

मिर्ज़ापुर ने 2018 में अपने प्रीमियर के साथ ही इंडियवन ओटीटी एंटरटेनमेंट का नजरिया ही बदल दिया. यह कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर बेस्ड है जिसे एक अराजक इलाके में तौर पर दिखाया जाता है. एक ऐसा इलाका जहां बाहूबलियों का दबदबा रहता है. यहां के राजा है कालीन भैया जो अपने गद्दी पर बने रहने के लिए कानून को हाथ में लेते हैं और कई बार राजनीति, हिंसा और अपराधों का सहारा लेते हैं जबकि गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को मिर्जापुर की दुनिया में उभरते दबंगों के तौर पर दिखाते हैं. मिर्जापुर वेब सीरीज के तीनों सीजन की कहानी बेहद दमदार, यादगार किरदार और बेबाक अंदाज से पेश की गई. ऑडियंस ने देसी कंटेंट को काफी पसंद किया. हालांकि कुछ स्पेसिफिक सीन की वजह से सीरीज अपने खून-खराबे के सीन, अपशब्दों से भरी भाषा और समुदायों की भावना आहत करने के आरोप में विवादों से घिरी रही लेकिन इससे पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती दिखी.

ये भी पढ़ें:- ‘पंचायत’ वेब सीरीज का सेट छोड़ा और गांव के पुराने गोशाले में खोल दी ‘किस्मत’! आज मशरूम बेचकर हर महीने कमा रहे लाखों का मुनाफा!

Tags: bollywood newsentertainment newsmirzapur moviemirzapur the movie trailer
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