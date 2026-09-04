Mirzapur Movie Review: ससुर-बहू का रोमांस और गुड्डू-मुन्ना का वॉयलेंस! क्या मिर्जापुर फिल्म में भी देखने को मिलेगा भौकाल

Mirzapur Movie Review: सीरीज़ की मशहूर क्राइम दुनिया अब ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ के ज़रिए बड़े पर्दे पर आ रही है, और ज़ाहिर है, फ़ैन्स को इससे बहुत उम्मीदें हैं. फ़िल्म की कास्ट में पंकज त्रिपाठी और रवि किशन हैं, जो पावर गेम्स, बदला, क्राइम और दुश्मनी वाले उसी जाने-पहचाने माहौल को वापस लाते हैं जिसने इस फ़्रैंचाइज़ी को मशहूर बनाया था. मज़बूत फ़ैन बेस होने का फ़ायदा भी फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर मिल सकता है.

यह क्राइम थ्रिलर किस बारे में है?

जैसा की आप सभी जानते हैं कि सबकी सबसे पसंदीदा सीरीज मिर्जापुर की फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं फैंस ये देखने के लिए बेचैन है कि क्या इस फिल्म में भी मिर्जापुर सीरीज वाली घटनाएं होंगी. अल्टीमेट रोमांस और मारधाड़ से भरी इस फिल्म में क्या है चलिए जान लेते हैं. कहानी दर्शकों को मिर्ज़ापुर की जानी-पहचानी क्राइम से भरी दुनिया में वापस ले जाती है, जहाँ पावर, बदला और वफ़ादारी किरदारों को आगे बढ़ाते हैं. यह सिर्फ़ एक्शन के बारे में नहीं है, इसमें ऐसे किरदार भी हैं जिनकी अपनी सोच, महत्वाकांक्षाएँ और क्राइम की खतरनाक दुनिया में शामिल होने के अपने कारण हैं. फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है, इसलिए ज़बरदस्त टकराव, एक्शन और ड्रामा के साथ यह बड़े पर्दे पर पहले से कहीं ज़्यादा भव्य है.

पंकज त्रिपाठी और रवि किशन की एक्टिंग

उनकी एक्टिंग क्राइम ड्रामा को और बेहतर बनाती है, खासकर पावर, टकराव और बदले वाले सीन में. रवि किशन भी अपनी मज़बूत मौजूदगी से असर डालते हैं और कहानी में और तनाव पैदा करते हैं. मिर्ज़ापुर की दुनिया के लिए ज़रूरी गंभीर माहौल को बनाए रखने के लिए ये एक्टर एक-दूसरे का बहुत अच्छा साथ देते हैं. फ़िल्म की क्राइम, पॉलिटिक्स और आपसी दुश्मनी वाली दुनिया में दूसरे सपोर्टिंग किरदारों का भी अहम योगदान है.

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हिट, फ़्लॉप या ज़रूर देखने लायक?

‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि यह मशहूर फ़्रैंचाइज़ी की असल भावना को कितनी अच्छी तरह दिखा पाती है और थिएटर में दर्शकों को कितना नया और रोमांचक अनुभव देती है. शुरुआती उम्मीदों से पता चलता है कि पंकज त्रिपाठी और रवि किशन स्टारर इस फ़िल्म में 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने की क्षमता है; दर्शकों के मज़बूत रिस्पॉन्स के साथ ओपनिंग होने पर यह 30 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब भी पहुँच सकती है. परफ़ॉर्मेंस, ड्रामा, एक्शन और मिर्ज़ापुर वाले जाने-पहचाने अंदाज़ के मामले में, इस फ़िल्म में एक बड़ी थिएट्रिकल हिट बनने की क्षमता है.