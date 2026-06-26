Mirzapur The Movie Release Date: इस तारीख को थिएटर में उतरेगी ‘मिर्जापुर’ की गैंगवार, जानिए कौन-कौन आएगा नजर?

Mirzapur The Movie Release Date: ओटीटी पर तहलका मचाने वाली ‘मिर्जापुर’ अब बड़े पर्दे पर अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार है. तीन सफल सीजन के बाद मेकर्स इस चर्चित कहानी को फिल्म के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इसी साल 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज (Mirzapur The Movie Release Date) होगी. खास बात ये है कि फिल्म सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी. एक बार फिर कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया की सत्ता की जंग लोगों को देखने मिलेगी, लेकिन इस बार कहानी में एक ऐसा नया चेहरा भी शामिल हुआ है जो पूरे खेल का समीकरण बदल सकता है.

कौन है स्टारकास्ट? (Mirzapur The Movie Starcast)

फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा अपनी चर्चित भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं. वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज है जितेंद्र कुमार की एंट्री. ‘पंचायत’ के सचिव जी के किरदार से फेमस हुए जितेंद्र पहली बार ‘मिर्जापुर’ की दुनिया का हिस्सा बने हैं. दिलचस्प बात ये है कि वे वेब सीरीज के किसी भी सीजन में नजर नहीं आए थे, लेकिन फिल्म में उनकी मौजूदगी कहानी को नया मोड़ देती दिखाई दे रही है.

टीजर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

25 जून को रिलीज हुए टीजर ने फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी. टीजर के एक अहम सीन में गुड्डू भैया कार चलाते नजर आते हैं और उनके साथ जितेंद्र कुमार बैठे होते हैं. गुड्डू भैया कहते हैं, ‘हम लोग चला रहे हैं कालीन भैया का साम्राज्य.’ इस पर जितेंद्र का जवाब आता है, ‘हमें साम्राज्य चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.’

सिर्फ एक डायलॉग ने ये साफ कर दिया कि फिल्म में जितेंद्र कुमार का किरदार साधारण नहीं होगा. माना जा रहा है कि वह सत्ता की इस लड़ाई में बड़ा दांव खेलने वाले हैं और कालीन भैया के लिए नई चुनौती बन सकते हैं.

बड़े पर्दे पर कैसी होगी ‘मिर्जापुर’ की जंग?

वेब सीरीज की तरह फिल्म में भी एक्शन, राजनीति, बदले की आग और सत्ता की लड़ाई का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर कालीन भैया अपना दबदबा कायम रख पाएंगे या फिर कहानी में शामिल हुआ नया खिलाड़ी मिर्जापुर की गद्दी का पूरा खेल बदल देगा.