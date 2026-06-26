Mirzapur The Movie: कालीन भैया की कुर्सी तो गई! मिर्जापुर फिल्म में ये होगा असली विलेन; जो बड़े परदे पर काटेगा भौकाल

Mirzapur The Movie: मिर्जापुर वो सीरीज है जिसे आज भी लोग बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं. मुन्ना त्रिपाठी से लेकर कालीन भैया तक का किरदार लोगों के दिमाग से अभी निकला नहीं था कि Mirzapur The Movie का टीजर तहलका मचाए हुए हैं. जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्राइम वीडियो की वेब सीरीज़ ‘मिर्ज़ापुर’ का तीसरा सीज़न दर्शकों के बीच ज़बरदस्त हिट रहा और इसने इसे भारत की सबसे लोकप्रिय सीरीज़ में से एक के तौर पर स्थापित किया. वहीँ अब, इस फ़्रैंचाइज़ी को ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ नाम की फ़ीचर फ़िल्म में बदला जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फ़िल्म इस साल 4 सितंबर को बड़े पैमाने पर रिलीज़ होने वाली है. जी हाँ! एक बार फिर, कालीन भैया, छोटे भैया और गुड्डू भैयाका दबदबा सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा. वहीँ अब ये किरदार बड़े पर्दे पर भौकाल काटने आ रहे हैं.

कालीन भैया की कुर्सी तो गई!

वहीं आपको बता दें कि मेकर्स ने ऐसे एक्टर्स को भी कास्ट किया है जो ओरिजिनल सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे; ये नए किरदार कालीन भैया के लिए अब मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं. आपकी जानकारी के लिए बताए दें कि ऐसे ही एक एक्टर हैं चंदन रॉय, जो प्राइम वीडियो की सीरीज़ ‘पंचायत’ में ‘सेक्रेटरी जी’ के रोल के लिए मशहूर हैं. ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ का टीज़र 25 जून को रिलीज़ किया गया था. टीज़र से संकेत मिलता है कि वो कालीन भैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं और शायद गद्दी के लिए भी चुनौती पेश कर सकते हैं.

साम्राज्य चलाने नहीं बनाने आ रहा ये किरदार

बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई टीजर में एक दमदार सीन देखने को मिला. जिसमें गुड्डू भैया कार चला रहे हैं और चंदन रॉय उनके बगल में बैठे हैं. गुड्डू भैया कहते हैं, “हम कालीन भैया का साम्राज्य चला रहे हैं.” इस पर दूसरा किरदार जवाब देता है, “हम सिर्फ़ साम्राज्य चलाना नहीं चाहते; हम इसे बनाना चाहते हैं.” इस बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म में चंदन रॉय का किरदार कितना बेहतरीन होने वाला है.

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