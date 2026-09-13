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Mirzapur box office collection day 9: ‘मिर्ज़ापुर बनी बॉक्स ऑफिस की बाजीगर, दूसरे हफ्ते में भी करोड़ों की बारिश

Mirzapur box office collection day 9: रिलीज़ हुए एक हफ़्ता हो गया है और पंकज त्रिपाठी और अली फज़ल की मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म का ज़बरदस्त प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि शो और इसके किरदारों ने इतने सालों में कितनी पॉपुलैरिटी बनाई है.

By: Heena Khan | Published: September 13, 2026 7:08:07 AM IST

मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू
मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू


Mirzapur box office collection day 9: रिलीज़ हुए एक हफ़्ता हो गया है और पंकज त्रिपाठी और अली फज़ल की मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म का ज़बरदस्त प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि शो और इसके किरदारों ने इतने सालों में कितनी पॉपुलैरिटी बनाई है. बंपर ओपनिंग और एक मज़बूत वीकेंड के बाद, फिल्म ने पहले चार दिनों में ₹100 करोड़ का एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया. आइए देखते हैं कि फिल्म अपने दूसरे शनिवार को थिएटर में कैसा परफॉर्म कर रही है.

मिर्ज़ापुर द मूवी दूसरे वीकेंड में भी स्थिर

बिना किसी सुपरस्टार वाली फिल्म के लिए, बॉक्स ऑफिस पर अब तक के नंबर कमाल के रहे हैं. मिर्ज़ापुर ने अपने ओपनिंग डे पर उम्मीदों को तोड़ दिया और ₹25.75 करोड़ जमा करने में कामयाब रही. कलेक्शन ने सैयारा (₹22 करोड़) और आवारापन 2 (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. शनिवार को भी, मिर्ज़ापुर द मूवी ने अपना दबदबा बनाए रखा, ₹32 करोड़ जमा किए. रविवार बहुत बड़ा था, क्योंकि फिल्म ने ₹36 करोड़ कमाए. सोमवार को, मिर्ज़ापुर द मूवी ने सप्ताह के दिन होने के कारण उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखी, लेकिन फिर भी फिल्म स्थिर रहने में कामयाब रही और ₹15.50 करोड़ जमा किए. पहले सप्ताह के अंत तक, फिल्म ने ₹148.45 करोड़ जमा कर लिए थे.

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कैसी रही हफ्तेभर फिल्म की कमाई 

अपने दूसरे शुक्रवार को, मिर्ज़ापुर द मूवी ने ₹9.50 करोड़ जमा किए. चूंकि यह शनिवार है, इसलिए मिर्ज़ापुर द मूवी के बेहतर होने की उम्मीद है. Sacnilk के नवीनतम अपडेट के अनुसार, फिल्म ने शनिवार को रात 10 बजे तक ₹9.69 करोड़ कमाए हैं. इसे इस हफ्ते की बड़ी रिलीज़, हैवान से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सैफ अली खान और अक्षय कुमार हैं. भारत का नेट कलेक्शन अब तक ₹167.64 करोड़ है.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-3mirzapur
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