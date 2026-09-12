Mirzapur Box office collection day 8: बॉक्स ऑफिस पर ‘मिर्ज़ापुर’ का भौकाल कायम, 8 दिन में ₹155 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

Mirzapur The Movie box office collection day 8: गुरमीत सिंह की मिर्ज़ापुर: द मूवी 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसे ज्यादातर अच्छे रिव्यू मिले और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल और रवि किशन स्टारिंग इस फिल्म में लीड रोल में हैं, यह प्राइम वीडियो सीरीज़ मिर्ज़ापुर पर बेस्ड है, जो तीन सीज़न तक चली थी.

मिर्ज़ापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, मिर्ज़ापुर: द मूवी ने शुक्रवार को इंडिया में ₹7.84 करोड़ नेट कमाए, जिससे इसकी डोमेस्टिक टोटल कमाई ₹156.29 करोड़ हो गई. इसे प्रियदर्शन की सैफ अली खान और अक्षय कुमार-स्टारर हैवान से कॉम्पिटिशन मिला है. जैसे ही फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में पहुँच रही है, यह देखना बाकी है कि कॉम्पिटिशन के बावजूद इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है या नहीं, जैसा कि इसके पहले वीकेंड में हुआ था.

मिर्ज़ापुर: द मूवी ने अपने पहले हफ़्ते में भारत में ₹149.70 करोड़ का कलेक्शन किया, ₹25.75 करोड़ की ओपनिंग के बाद, और अपने पहले वीकेंड में ₹32 करोड़ और ₹36 करोड़ का कलेक्शन किया. वीकडेज़ में इसकी कमाई में गिरावट देखी गई, सोमवार से गुरुवार तक ₹10.55 करोड़ और ₹16 करोड़ के बीच कमाई हुई.

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मिर्ज़ापुर: द मूवी के बारे में

मिर्ज़ापुर तेलुगु में भी रिलीज़ हुई थी लेकिन हिंदी में इसने अच्छा परफॉर्म किया है. यह 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है, जिसने वेलकम टू द जंगल और आवारापन 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने क्रमशः ₹134.41 करोड़ और ₹150.43 करोड़ का कलेक्शन किया था. मिर्ज़ापुर: द मूवी को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है (यह उनकी पहली फीचर फिल्म है) और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है. इसे रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है. 4 सितंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के तीन सीज़न को फॉलो करती है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था.

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