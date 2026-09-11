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Mirzapur Box Office Collection Day 7: 150 करोड़ की दहलीज पर ‘मिर्ज़ापुर द मूवी’, 7वें दिन भी पंकज त्रिपाठी का जलवा

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 7: मिर्ज़ापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार पकड़ बनाए हुए है और अच्छी कमाई कर रही है. पंकज त्रिपाठी-अली फजल की इस फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखी है और अब यह भारत में 145 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के करीब है.

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 6:33:28 AM IST

Mirzapur the movie
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Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 7: मिर्ज़ापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार पकड़ बनाए हुए है और अच्छी कमाई कर रही है. पंकज त्रिपाठी-अली फजल की इस फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखी है और अब यह भारत में 145 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के करीब है. पहले इस फिल्म की सीरीज ने फैंस को अपना दीवाना बनाया और अब फिल्म ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. चलिए जान लेते हैं कि आखिर 7 दिनों में मिर्जापुर ने कितनी कमाई की है?

मिर्ज़ापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7

लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, मिर्ज़ापुर द मूवी ने अब तक दिन 7 पर 5.85 करोड़ रुपये कमाए हैं. ये आंकड़े लाइव हैं और दिन के आखिर तक और बढ़ सकते हैं. फिल्म ने अब भारत में 143.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि इसका कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 171.38 करोड़ रुपये है. फिल्म अभी देश भर में 8,845 शो में चल रही है. हालांकि वीकडे कलेक्शन ओपनिंग वीकेंड के दौरान दर्ज किए गए नंबरों से कम हैं, फिर भी फिल्म ने अपने टोटल में कई करोड़ रुपये जोड़ना जारी रखा है. इसकी लगातार परफॉर्मेंस से पता चलता है कि मिर्ज़ापुर फ्रैंचाइज़ की पॉपुलैरिटी OTT प्लेटफॉर्म से बड़े पर्दे पर भी अच्छी तरह से दिखी है.

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फिल्म का पहला हफ्ता दमदार रहा

मिर्ज़ापुर: द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की और पहले दिन ही 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. फिर वीकेंड में भी इसने अपनी रफ़्तार बनाए रखी, शनिवार और रविवार को कलेक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई. फिल्म ने अपने पहले चार दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह 2026 की बड़ी हिंदी बॉक्स ऑफिस सक्सेस में से एक बन गई. वीकेंड के बाद, फिल्म के डेली कलेक्शन में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखी गई. हालांकि, वीकडेज़ में इसने लगातार रफ़्तार बनाए रखी है. अब इसकी टोटल कमाई 143.75 करोड़ रुपये हो गई है, और फिल्म 150 करोड़ रुपये के माइलस्टोन से बस थोड़ी ही दूर है.

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Tags: bollywoodBox Office Collectionhome-hero-pos-5mirzapurpankaj tripathi
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