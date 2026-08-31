Home > मनोरंजन > ‘मिर्जापुर’ फिल्म रिलीज से पहले बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स पर चलाई कैंची; काट दिए 35 सेकेंड के सीन

‘मिर्जापुर’ फिल्म रिलीज से पहले बड़ा झटका, सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स पर चलाई कैंची; काट दिए 35 सेकेंड के सीन

Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. रिलीज होने से पहले ही मेकर्स और फैंस को जोरदार झटका लगा है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कुल 35 सेकेंड के सीन काट दिए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 31, 2026 5:15:03 PM IST

मिर्जापुर द मूवी से सेंसर बोर्ड ने हटाए 35 सेकेंड के सीन्स
मिर्जापुर द मूवी से सेंसर बोर्ड ने हटाए 35 सेकेंड के सीन्स


फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अली फजल और पंकज त्रिपाठी स्टारर इस फिल्म को सीबीएफसी ने ‘ए’ सर्टिफिकेट दिया है और इसकी अवधि 3 घंटे 17 मिनट है. रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म से 35 सेकेंड के इंटीमेट सीन्स हटा दिए हैं और  गाली को म्यूट कर दिया है. 

फिल्म में क्या बदलाव किए गए?

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले मेकर्स को इसमें कई बदलाव करने के निर्देश दिए. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में चार जगहों पर अपशब्दों को म्यूट किया गया, जबकि छह अन्य जगहों पर गालियों को अधिक उपयुक्त शब्दों से बदला गया. इसके अलावा, ‘गले से लग जा’ संवाद में भी बदलाव किया गया. बोर्ड ने फिल्म के अलग-अलग हिस्सों में कुछ शब्दों और संदर्भों पर आपत्ति जताई. पहले भाग में एक शब्द को ‘कमर’ से बदला गया, जबकि दूसरे भाग में ‘लंठ’ शब्द को भी बदलने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही जाति से जुड़े एक संदर्भ में भी संशोधन कराया गया.

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इंटीमेट सीन्स भी हटाए गए

फिल्म में कुछ सीन्स में भी संबंधी बदलाव किए गए हैं. सीबीएफसी ने निर्माताओं को इंटीमेट सीन्स की अवधि 50 फीसदी तक कम करने और दृश्य व ऑडियो में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए. ये बदलाव दो दृश्यों में किए गए—एक इंटरवल से पहले और दूसरा इंटरवल के बाद. इसके चलते फिल्म से कुल 35 सेकंड की इंटीमेट सीन्स हटा दी गई. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि सीबीएफसी ने फिल्म के किसी भी हिंसक या खूनी दृश्य को हटाने या उसमें बदलाव करने का निर्देश नहीं दिया. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को सीबीएफसी की समीक्षा समिति से मंजूरी मिल गई है। जरूरी बदलावों के बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया.

फिल्म के बारे में

यह फिल्म सिनेमाघरों में 4 सितंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में अली फजल फिर से गुड्डु पंडित की भूमिका में आ गए हैं, जबकि पंकज त्रिपाठी एक बार फिर कालीन भैया बने हैं. दिव्येंदु भी मुन्ना त्रिपाठी के रूप में लौट आए हैं. अभिषेक बनर्जी ने कंपाउंडर के रूप में वापसी की है, हर्षिता गौर ने डिंपी पंडित की भूमिका निभाई है, श्रिया पिलगांवकर ने स्वीटी गुप्ता के रूप में वापसी की है, श्वेता त्रिपाठी ने गोलू गुप्ता की भूमिका निभाई है और रसिका दुग्गल ने बीना त्रिपाठी के रूप में वापसी की है. मोहित मलिक, सोनल चौहान और रवि किशन भी कलाकारों का हिस्सा हैं. हालांकि, एक बड़ा बदलाव है. फिल्म में बबलू पंडित का किरदार जितेंद्र कुमार निभाएंगे, जो विक्रांत मैसी की जगह लेंगे, जिन्होंने मूल रूप से श्रृंखला के पहले सीजन में यह किरदार निभाया था.

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Tags: Mirzapur The Moviepankaj tripathi
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