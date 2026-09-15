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Mirzapur The Movie Box office: मंडे टेस्ट में क्या रहा ‘मिर्जापुर द मूवी’ का हाल? 200 करोड़ रुपये में पहुंची फिल्म

Mirzapur The Movie Box Office Collection: 'मिर्जापुर द मूवी' फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं. सोमवार के दिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली है. लेकिन यह फिल्म अब 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने से चंद कदम दूर है. जानिए फिल्म की कुल कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 12:22:16 PM IST

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


रिलीज के दूसरे सोमवार ‘मिर्जापुर द मूवी’ के कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन फिल्म एक रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ कुछ कदम दूर है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म 300 करोड़ रुपये कमाने वाली है. आइए जानते हैं फिल्म के लिए सोमवार का दिन कैसा रहा. 

सोमवार को फिल्म ने कितनी कमाई की?

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार , फिल्म ने सोमवार के दिन भारत में 5.50 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया. वहीं, इसने रविवार के दिन 13.25 करोड़ रुपये कमाई की थी. वहीं,  फिल्म ने 11वें दिन विदेशों में 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 47 करोड़ रुपये हो गया. 

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फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म की कुल कमाई की बात करें, तो इसने भारत में अभी तक 11 दिनों में कुल 190.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी 226.64 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस हिसाब से अब ये 300 करोड़ रुपये का आंकड़े के बेहद करीब है. 

फिल्म के बारे में 

गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित, मिर्जापुर द मूवी इस लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ को बड़े पर्दे पर लेकर आई है. फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने अखंडानंद ‘कालीन’ त्रिपाठी के रूप में नजर आए हैं, जबकि अली फज़ल ने गुड्डु पंडित के रूप में और दिव्येंदु ने मुन्ना त्रिपाठी के रूप में वापसी की है. अन्य कलाकारों में रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, श्रिया पिलगांवकर, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, सोनल चौहान, मोहित मलिक और सुशांत सिंह भी हैं.

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Tags: Mirzapur The Movie
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