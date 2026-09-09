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Mirzapur Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर कालीन भैया का जलवा! ‘मिर्ज़ापुर: द मूवी’ 120 करोड़ के पार

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 5: मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर नया फ्लेवर है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुगल और अन्य स्टारिंग गैंगस्टर ड्रामा को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले और इसने 4 दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

By: Heena Khan | Last Updated: September 9, 2026 11:11:23 AM IST

Mirzapur the movie
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Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 5: मिर्ज़ापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर नया फ्लेवर है. पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुगल और अन्य स्टारिंग गैंगस्टर ड्रामा को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिले और इसने 4 दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. सोमवार को भी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ दिखाई. क्या फिल्म ने मंगलवार को भी यही रफ़्तार जारी रखी? आइए जानते हैं!

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

इस साल की शुरुआत में जब इसका पहला टीज़र आया था, तभी से मिर्ज़ापुर द मूवी से अच्छी ओपनिंग की उम्मीद थी. लेकिन फिल्म के सपोर्टर भी इसके शानदार परफॉर्मेंस से हैरान थे – खासकर यूपी, बिहार और दिल्ली में. मिर्ज़ापुर ने सभी उम्मीदों को तोड़ते हुए ₹25.75 करोड़ जमा किए. इस कलेक्शन ने सैयारा (₹22 करोड़) और आवारापन 2 (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. ज़्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने ₹18-20 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान लगाया था.

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शानदार ओपनिंग 

मिर्ज़ापुर द मूवी ने शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया, शनिवार को ₹32 करोड़ और रविवार को ₹36 करोड़ का कलेक्शन किया. सोमवार को, फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक गिरावट दर्ज की, लेकिन फिर भी ₹16.24 करोड़ का कलेक्शन करके दोगुनी कमाई करने में कामयाब रही. मंगलवार को, फिल्म ने Sacnilk के अनुसार रात 10 बजे तक ₹13.20 करोड़ का कलेक्शन किया. ज़्यादातर कमाई ओरिजिनल हिंदी वर्शन से हुई है. अब भारत की कुल कमाई ₹122.95 करोड़ हो गई है.

मिर्जापुर द मूवी के बारे में

यह फिल्म मिर्जापुर की गद्दी के लिए लड़ाई को दिखाती है, जिसमें नए दावेदार भी शामिल हो रहे हैं. यह फिल्म मिर्ज़ापुर की अराजक दुनिया को वापस लाती है, जहाँ गोलियों की बौछार, धोखे और खूनी दुश्मनी के बीच सत्ता की लड़ाई जारी है. फिल्म 2018 में सेट है, जो शो के पहले सीज़न के एक अनकहे चैप्टर की ओर इशारा करती है.

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Tags: ali fazalbollywoodmirzapur
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