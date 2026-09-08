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Mirzapur Box Office Collection: कालीन भैया का जलवा या गुड्डू पंडित का भौकाल? मिर्जापुर ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार

Mirzapur Box Office Collection: मिर्जापुर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही रिलीज बन गई है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ सालों में यह शो और इसके किरदार कितने पॉपुलर हो गए हैं.

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 6:51:41 AM IST

मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू
मिर्जापुर द मूवी एक्स रिव्यू


Mirzapur Box Office Collection: मिर्जापुर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही रिलीज बन गई है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ सालों में यह शो और इसके किरदार कितने पॉपुलर हो गए हैं. बड़े बजट की यह फ़िल्म जाने-पहचाने किरदारों और नए चेहरों के साथ आई, जो बड़े पर्दे पर OTT IP लाने का पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट बन गई. इसकी बंपर ओपनिंग हुई और यह पहले वीकेंड में जबरदस्त साबित हुई. आइए देखते हैं कि फिल्म ने अपने पहले सोमवार को कैसा परफॉर्म किया.

कैसा रहा सोमवार का हाल 

बिना किसी सुपरस्टार वाली फ़िल्म के लिए, बॉक्स ऑफ़िस पर अब तक के नंबर कमाल के रहे हैं. रिलीज़ से पहले, ज़्यादातर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फ़िल्म के लिए ₹18-20 करोड़ की ओपनिंग का अंदाज़ा लगाया था. लेकिन मिर्ज़ापुर ने उन उम्मीदों को तोड़ दिया और ₹25.75 करोड़ जमा करने में कामयाब रही. इस कलेक्शन ने सैयारा (₹22 करोड़) और आवारापन 2 (₹21.50 करोड़) जैसी हिट फ़िल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

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4 दिन में की ताबड़तोड़ कमाई 

शनिवार को भी मिर्जापुर द मूवी ने अपना दबदबा बनाए रखा और ₹32 करोड़ कमाए. रविवार बहुत बड़ा रहा, क्योंकि फिल्म ने ₹36 करोड़ कमाए. सोमवार को, मिर्ज़ापुर द मूवी की कमाई में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखी गई क्योंकि यह वीकडे था, लेकिन फिर भी फिल्म स्थिर रही और रात 10 बजे तक ₹15.50 करोड़ कमा लिए. सोमवार के लिए यह बहुत बड़ी कमाई है. इसका मतलब है कि मिर्ज़ापुर द मूवी ने ऑफिशियली भारत में ₹100 करोड़ का नेट मार्क पार कर लिया है! इसका टोटल कलेक्शन ₹109.25 करोड़ है.

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Tags: bollywoodMirzapur box office collection
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