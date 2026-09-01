Home > मनोरंजन > सिनेमाघरों में आने से पहले ही टूटे सारे रिकॉर्ड: ₹149 से लेकर ₹2000 तक पहुंचे ‘मिर्जापुर द मूवी’ के टिकट के दाम;पहले ही दिन इतने करोड़ छापेगी फिल्म!

सिनेमाघरों में आने से पहले ही टूटे सारे रिकॉर्ड: ₹149 से लेकर ₹2000 तक पहुंचे ‘मिर्जापुर द मूवी’ के टिकट के दाम;पहले ही दिन इतने करोड़ छापेगी फिल्म!

अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रही है, जिसकी एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त भौकाल मचा दिया है. जानिए आपके शहर में प्री-बुकिंग और टिकट की कीमतें.

By: Kajal Jain | Published: September 1, 2026 12:11:38 PM IST

सिनेमाघरों में आने से पहले ही टूटे सारे रिकॉर्ड: ₹149 से लेकर ₹2000 तक पहुंचे 'मिर्जापुर द मूवी' के टिकट के दाम;पहले ही दिन इतने करोड़ छापेगी फिल्म!
सिनेमाघरों में आने से पहले ही टूटे सारे रिकॉर्ड: ₹149 से लेकर ₹2000 तक पहुंचे 'मिर्जापुर द मूवी' के टिकट के दाम;पहले ही दिन इतने करोड़ छापेगी फिल्म!


अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और सिनेमाघरों में आने से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग ने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया है. 31 अगस्त से शुरू हुई टिकटों की एडवांस बिक्री ने साबित कर दिया है कि दर्शकों के बीच ‘भौकाल’ देखने का कितना क्रेज है. फिल्म के टिकटों के दाम शहर, सिनेमाघर और शो-टाइम के हिसाब से आसमान छू रहे हैं. जहां कुछ नॉर्मल शोज के टिकट महज 149 रुपये में मिल रहे हैं, वहीं नोएडा जैसे इलाकों में प्रीमियम और नाइट शोज के लिए फैंस 1,800 रुपये तक खर्च करने को तैयार हैं. यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होने जा रही है, जिसकी फाइनल रनटाइम 3 घंटे 17 मिनट की है. सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इसे ‘ए’ सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी है. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल जैसे पुराने दिग्गजों के साथ-साथ रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे नए चेहरे भी खूंखार अंदाज में नजर आने वाले हैं.

शहरों में टिकटों के दाम और प्रीमियम बुकिंग

टिकट खिड़की पर मची लूट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में टिकटों के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में एक नाइट शो का टिकट सबसे महंगा यानी 1,800 रुपये तक बिक रहा है, जबकि वेव सिनेमा में 1,500 रुपये और आरक्यूबे मोनाड मॉल में 1,050 रुपये कीमत है. वहीं मुंबई के नेरुल स्थित सिनेपोलिस में सबसे महंगा टिकट 1,140 रुपये और बोरीवली के आईनॉक्स में 880 रुपये तक जा रहा है. हालांकि, पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प तलाश रहे दर्शकों के लिए दिल्ली के सिनेपोलिस (एसपी 2) में न्यूनतम टिकट 240 रुपये से शुरू होकर सेलेक्ट सिटी वॉक में 900 रुपये तक उपलब्ध हैं.

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नोएडा और दिल्ली एनसीआर: यह एरिया सबसे महंगे टिकटों के लिए चर्चा में है. नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया स्थित पीवीआर आइनॉक्स में प्रीमियम नाइट शो की टिकट 1,800 रुपये तक है. वेव सिनेमा में यह 1,500 रुपये और आरक्यूबे मोनाड मॉल में 1,050 रुपये है, जबकि सामान्य मॉर्निंग शोज 149 रुपये से शुरू होते हैं.

गुरुग्राम: सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स में सामान्य सीटें 150 से 250 रुपये और इलाइट रिक्लाइनर फॉर्मेट्स टाइमिंग के हिसाब से 900 से 1,200 रुपये तक जा रहे हैं.

लखनऊ: टियर-2 शहरों की डायनेमिक प्राइसिंग के तहत लोकल मल्टीप्लेक्स में टिकट 149 से 200 रुपये और लग्जरी लेआउट 600 रुपये तक मिल रहे हैं.

पटना: सिंगल स्क्रीन और सामान्य मल्टीप्लेक्स 149 से 300 रुपये के बजट-फ्रेंडली ब्रैकेट में हैं, जबकि प्राइम रिक्लाइनर वेरिएंट्स 500 रुपये के आसपास हैं.

भोपाल, जयपुर और इंदौर: यहां शुरुआती कीमत 149 रुपये, मिड-टियर 250 से 400 रुपये और नाइट-टाइम रिक्लाइनर विकल्प 600 से 700 रुपये के बीच तय किए गए हैं.

अली फसल ने दिए रोमांच बढ़ाने के सीक्रेट टिप्स

फिल्म रिलीज से पहले एक्टर अली फजल ने फैंस को एक खास सलाह दी है. उन्होंने प्रमोशन के दौरान साफ किया कि दर्शकों को पूरी वेब सीरीज के सभी सीजन देखने की जरूरत नहीं है. फिल्म की कहानी को अच्छी तरह समझने और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए केवल सीजन 1 के पहले छह एपिसोड देखना ही काफी है, क्योंकि मूवी की असली और रोमांचक कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ के बारे में

सीबीएफसी की वेबसाइट पर जारी सिनोप्सिस के मुताबिक, फिल्म की कहानी मिर्जापुर की गद्दी के लिए होने वाले उस खूनी संघर्ष से शुरू होती है जहां पुराने दुश्मन फिर लौटते हैं और नए खतरे सामने आते हैं. इस थ्रिलर ड्रामा में खून-खराबे, बदले की आग और सत्ता की भूख को बड़े पर्दे पर और भी ज्यादा खतरनाक और भव्य पैमाने पर दिखाया जाएगा, जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन

ट्रेड ट्रैकर ‘सैकनिल्क’ के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर भारत में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन कर सकती है. अगर एडवांस बुकिंग का जबरदस्त क्रेज ऐसा ही बना रहा, तो यह आंकड़ा आसानी से 20 करोड़ के पार भी जा सकता है, जो मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआती कामयाबी साबित होगी.

‘मिर्जापुर: द मूवी’ स्टार कास्ट

गुरमीत सिंह के डायरेक्शन और पुनीत कृष्णा की लिखी मिर्जापुर द मूवी में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल चौहान, शाजी चौधरी और कुलभूषण खरबंद जैसे पुराने और दमदार कलाकार नजर आएंगे. इनके अलावा इस बार फिल्म में रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे नए और शानदार चेहरे भी जुड़ रहे हैं, जो इस खूंखार और हिंसक दुनिया में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

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Tags: Mirzapur The Movie
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